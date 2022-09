Sólides apresenta workshops gratuitos com melhores práticas na gestão de pessoas

Com o objetivo de promover aprendizado, conhecimento e transformação digital em micro, pequenas e médias empresas pernambucanas, através da identificação de desafios e ensinando as melhores práticas de gestão de pessoas, a Sólides — empresa de tecnologia líder no Brasil na gestão de pessoas em PMEs — apresenta quatro workshops sobre soluções e investimentos em RH no evento DigitalPE2.0 Porto Digital, nos dias 22 e 29 de setembro, 06 e 13 de outubro.

“Ainda muito pensada como um setor que apenas grandes empresas precisam investir, a gestão de pessoas vem se mostrando como uma parte essencial no crescimento sustentável e lucrativo de pequenos negócios. As PMEs podem incrementar em até 30% sua produtividade com a nossa plataforma, e automatizar todos os processos de RH e DP de uma forma mais estratégica, com dados precisos para as tomadas de decisões”, afirma Mônica Hauck, CEO e fundadora da Sólides.

O evento conta com quatro workshops apresentados pela Sólides, que vão abordar os temas mais importantes para o investimento de PMEs na gestão de pessoas. Recrutamento e seleção, companhamento nas necessidades e desenvolvimento de colaboradores, definição e acompanhamento de metas e objetivos da empresa,das equipes e dos colaboradores, feedbacks e gestão de conhecimento são temas que fazem parte dos encontros.

Confira abaixo a programação completa:



22/09 - 17h

Recrutamento e Seleção

Ana Morais, gerente de vendas da Sólides, apresenta nesse encontro como a empresa pode resolver as maiores dores de pequenos negócios na hora de encontrar e recrutar talentos. Encontrar bons candidatos, fazer avaliação técnica e comportamental, avaliação dos candidatos e o encaixe com o perfil comportamental necessário para a vaga serão assuntos debatidos no workshop.



29/09 - 17h

Gestão de Pessoas (Perfil Comportamental + Profiler)

Apresentado pela coordenadora de trade e analista comportamental Thais Lana, esse workshop que abre a participação da Sólides no evento vai explicar o uso de análise dos perfis comportamentais dos colaboradores. Usando a solução Profiler da empresa, as PMEs são capazes de encaixar os perfis dos profissionais com as atividades perfeitas para eles, gerando um trabalho bem feito e com retorno rápido para a empresa e para o colaborador.



06/10 - 17h

Atividades + Resultados (Profiler + PDI + 9 Box)

No terceiro dia de palestras, Hudson Ribeiro,coordenador comercial da Sólides, apresenta como as soluções da empresa de tecnologia concentram toda a parte de atividades, análise de resultados e feedbacks em um só lugar, economizando tempo e recursos. Acompanhar a evolução no desempenho de cada colaborador,definir metas e objetivos da empresa, das equipes e dos colaboradores, facilitar a realização de avaliações de desempenho pelos gestores, dar e receber feedbacks de forma estruturada e segura são algumas das atividades possibilitadas pelas ferramentas da empresa.



13/10 - 17h

People Analytics

Para fechar a participação no evento, Ludmilla Fernandes, COO da Sòlides, fala sobre como o People Analytics pode auxiliar na tomada de decisões assertivas. A solução é capaz de fazer análise em conjunto dos colaboradores através de índices situacionais e demográficos, tendo uma visão sobre quais aspectos o trabalho da equipe pode ser desenvolvido.



SERVIÇO

Dias 22, 29 de setembro e 06, 13 de outubro, às 17h

Evento online e gratuito

Inscrições pelo link



Sobre a Sólides

A Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil na gestão de pessoas nas PMEs, oferece a única plataforma com tudo em um só lugar e a metodologia exclusiva que ajuda as PMEs a crescerem, e segue transformando a gestão de pessoas por meio de inovação e tecnologia. Seu principal objetivo é facilitar o modo como as empresas atraem, desenvolvem e retêm seus talentos, reduzindo o turnover e aumentando as vantagens competitivas de seus clientes.

Em uma única plataforma, oferece as funcionalidades necessárias para os processos de RH e DP: Atração e Gestão de Talentos, Desenvolvimento e Performance, Engajamento e Retenção, Educação Corporativa, Benefícios, Serviços Financeiros e Rotinas de Departamento Pessoal. Também mantém o maior portal de educação de RH da América Latina, o RH Portal.

Nos últimos três anos, a empresa cresceu 5 vezes e o número de clientes quadruplicou atingindo mais de 21 mil empresas e mais de 4.5 milhões de vidas ativas gerenciadas por meio de sua plataforma, e desponta na liderança do segmento em meio ao ecossistema de empresas reconhecidas no mercado brasileiro pelos seus serviços de qualidade.