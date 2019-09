Luedji Luna retorna a Salvador neste domingo (29) para um show no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, às 18h. No repertório, as canções do disco Um Corpo no Mundo e a apresentação que a artista já levou para os Estados Unidos, Canadá e países da Europa. Os ingressos custam a partir de R$25 (meia-entrada).