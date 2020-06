Sonha com carro zero? Concessionárias baianas oferecem a partir de R$ 34.990

O sonho de comprar um carro zero quilômetro é, certamente, compartilhado por muitas pessoas. Só que transformá-lo em realidade nem sempre é uma tarefa fácil. É preciso analisar modelos, itens de série, condições de pagamento... E, claro, o preço - afinal, fazer esse desejo caber no bolso é a maior missão. Mas saiba: é possível comprar uma variedade de veículos por menos de R$ 60 mil.

Dá até pra comprar um SUV. Na Caoa Chery D21 Motors, na Paralela, o Tiggo 2 manual, na versão 19/20, está com preço promocional. “Oferecemos nota fiscal de fábrica. Estamos vendendo ele por a partir de R$ 57 mil. Ele foi montado em 2019, mas já traz o modelo de 2020”, afirma Paula Cardoso, gerente de vendas.

O SUV Tiggo 2 19/20 sai por a partir de R$ 57 mil na Caoa Chery D21 Motors

(Foto: Divulgação)

Se a intenção é gastar menos, o carro mais barato do Brasil é o Renault Kwid Life 1.0. A partir de R$ 34.990, vem com o basicão. Se quiser direção elétrica, ar-condicionado e limpador do vidro traseiro, é preciso escolher a versão seguinte, a Zen, que sai a partir de R$ 42.490.

Situação semelhante é a da Fiat no Mobi 1.0 Flex, que custa a partir de R$ 35.990. Na Like 1.0, ar condicionado, direção hidráulica e travas elétricas já estão garantidos, a partir de R$ 42.690.

Na HMB Grande Coreia Salvador, ainda é possível encontrar quatro unidades do Hyundai HB20 Sense 20/20, na cor sólida, por preço promocional. "O valor seria de R$ 46.490, mas consigo fazer por R$ 44.990. O veículo já vem com ar condicionado, direção elétrica, computador de bordo, rádio com conexão Bluetooth, entre outros. E há cinco anos de garantia, sem limite de quilometragem", diz o gerente de vendas da concessionária, Campos.

O HB20 Sense tem cinco anos de garantia, sem limite de quilometragem

(Foto: Divulgação)

Se interessou? É possível pagar o automóvel com taxa de 0.89% na modalidade Compra Certa. Para isso, o cliente deve dar entrada de 30% e financiar 40%, em parcelas de 24 ou 36 meses. Os últimos 30% devem ser pagos como a parcela final, com o valor total. Na HMB Grande Coreia Salvador, há também a modalidade de financiamento com taxa de 0.99% - é preciso dar 30% de entrada e financiar os outros 70% em 48 meses.

Na Ford Indiana, o Ka 1.0 SE 20/20 pode ser comprado por a partir de 45.990. "Ele já tem ar condicionado, direção elétrica, trava elétrica das portas, vidros elétricos, som com comandos de voz, entrada USB. É um pacote muito interessante. Também há a garantia de 3 anos de fábrica, sem limite de quilometragem", explica Leonardo Ferreira, gerente de vendas da Indiana Ford.

O Ka 1.0 SE 20/20 pode ser comprado por a partir de 45.990 na Ford Indiana

(Foto: Divulgação)

Entre as modalidades de pagamento, é possível escolher dar entrada de R$ 22.995 e, até dezembro de 2021, pagar R$ 399, com a primeira parcela em 90 dias. A partir de janeiro de 2022, seriam mais 32 vezes de R$ 799. Outras formas, segundo Leonardo, também podem ser negociadas de acordo com o perfil do cliente.

Carro mais vendido do Brasil durante cinco anos consecutivos, o Chevrolet Onix hatch tem a versão Joy Black com preço especial na Chevrolet Columbia.

"Esse veículo custaria R$ 53.990, mas consigo fazer por R$ 48.990. Vem com itens como ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica nas portas, alarme, transmissão manual de seis velocidades, sistema de monitoramento da pressão do pneu, que te avisa quando é preciso calibrar... Está sendo muito procurado, principalmente, por motoristas de Uber", lembra Renata Rodrigues, gerente de vendas da concessionária.

Na Chevrolet Columbia, é possível financiar 100% do automóvel. Mas, para ter direito à taxa zero, o cliente deve pagar 80% da entrada e, o resto, pagar em 12 vezes sem juros. Se der entrada de R$ 10 mil, em 10x sem juros no cartão, consegue ficar com 60 parcelas de R$ 1.050.

Está cansado de passar marcha e quer um veículo automático? O Toyota Etios hatch é o mais barato do mercado. "E ainda estamos com uma promoção em que essa versão, modelo 20/20, sai por a partir de R$ 55.800. Já com o câmbio manual, vendemos a partir de R$ 51.157, com a pintura perolizada. Assim como toda a linha Toyota, há cinco anos de garantia de fábrica", comenta Edson Moreno, gerente geral de vendas da Guebor Toyota.

O veículo automático mais barato do Brasil é o Toyota Etios hatch

(Foto: Divulgação)

Para pagar, é possível optar pelo Ciclo Toyota, um financiamento exclusivo da montadora. "Com ele, te garanto que compramos de volta seu veículo Toyota por pelo menos 80% da tabela Fipe. As taxas vão variar, mas é possível encontrar de 0,89%", diz Edson.