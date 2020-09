Sônia Abrão critica Glória Maria: 'Ela vive numa bolha'

A fala de Glória Maria sobre racismo, assédio e preconceito continua gerando polêmica e discussão. Nessa terça-feira (29), Sônia Abrão falou sobre o assunto em seu programa ”A Tarde é Sua”, da RedeTV!, e criticou a postura da global.

“Eu acho que as pessoas acham tudo chato porque as mudanças exigem muito, a gente deve abandonar velhos hábitos… Gente, a cada momento em que somos exigidos a repensar nossa vida, nossos costumes, ver o próximo, a gente está evoluindo”, comentou a apresentadora.

E continuou: “Ela fala pela experiência dela e não pelo que a gente estar vivendo no mundo, se você pegar outas mulheres negras, vocês vão que não é essa leveza que só depende da gente. Na verdade, é uma conjuntura toda, um mundo todo que oprime… Você não pode analisar só sua própria experiência.”

Sonia concluiu seu desabafo dizendo que Glória Maria nunca sentiu racismo na própria pele: “De alguma forma ela vive numa bolha. Ela é bem-sucedida pelo talento dela, ela vive numa bolha de Rede Globo de televisão, porquê as pessoas que são da Globo são vistas como monumentos especiais, de uma certa maneira é uma blindagem.”

Em entrevista para a jornalista Joyce Pascowitch, do site Glamurama, Glória disse: “Eu acho tudo isso um saco. Hoje tudo é racismo, preconceito e assédio. A equipe com que trabalho me chama de ‘neguinha’, de uma forma amorosa e carinhosa. Estou mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada, mas nunca me senti assediada moralmente. O assédio é algo que te fere, é grosseiro, desmoraliza. Existe uma cultura hoje que nada pode. Tem que ter uma diferenciação, não dá para generalizar tudo. O politicamente correto é um porre. Acredito que o politicamente correto é o caráter, a honestidade. Esse mundo que a gente está vem muito da amargura das pessoas, não aceito”, disse a apresentadora na sabatina.