Sony e Disney não fecham acordo e Homem-Aranha está fora do Universo Marvel

Homem-Aranha está fora do dos filmes do Universo Marvel (MCU). Acabou nesta terça-feira (20) o deadline da possível renovação entre Disney e Sony, que não entraram em acordo.

Com isso, Kevin Feige não vai produzir mais nenhum filme solo do Homem-Aranha com Tom Holland dentro do MCU. De acordo com o Variety, fontes afirmam que ainda há dois filmes planejados com o diretor Jon Watts e Tom Holland, mas agora eles não teriam mais ligação do herói com o MCU.

Em termos práticos, a parceria chegou ao fim e não haverá mais produção e supervisão de Feige/Marvel Studios.

A Disney teria pedido para dividir o financiamento dos próximos filmes do Homem-Aranha e de spinoffs de personagens como Morbius e Venom em 50%/50%, mas a Sony teria recusado a oferta e se negou a negociar um novo valor.

De acordo com o site, a Sony não queria dividir totalmente os valores da sua maior franquia. "Longe de Casa" acabou de se tornar o filme de maior bilheteria na história dos estúdios.

Então, a Sony propôs manter os termos atuais de negociação, em que a Marvel recebe aproximadamente 5% da bilheteria do dia de estreia, mas a Disney recusou.

Vale lembrar que a Sony, detentora dos direitos do universo do Homem-Aranha no cinema, possui alguns filmes planejados, dentre eles: a sequência de Venom, dirigida por Andy Serkis e estrelada por Tom Hardy, e o filme solo de Morbius, protagonizado por Jared Leto.

Com poucos detalhes revelados, estão pendentes filmes de Kraven, o Caçador, Gata Negra e Sabre de Prata. A Marvel, por sua vez, ainda possui os direitos do personagem quando o assunto é produtos licenciados.

Até o momento, a Marvel Studios e a Sony não se pronunciaram sobre o assunto.