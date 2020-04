'Sopa', curta de Fernando Braga, está disponível no YouTube; assista

Quer uma opção rápida e boa para curtir na quarentena? O filme "Sopa", um curta metragem de 7 minutos, dirigido por Fernando Braga, de São Luís-MA, está disponível no YouTube. O curta foi premiado no 42º Festival Guarnicê de Cinema em 2019.

Sopa conta a história de Raquel, uma mulher que, em busca do desejo de saciar sua solidão, se vê perdida entre o passado e o futuro, devorando pessoas com com quem se relaciona.

A incessante necessidade de se sentir atraente e posuidora da beleza e do vigor do outro, transforma Raquel em uma especialista em antropofagia: a personagem se delicia preparando pratos onde doses de insanidade e esquizofrenia se alternam e dão o sabor.

O curta foi pré-produzido no início de 2019, gravado nas dependências de um restaurante em São Luis. Cerca de 20 pessoas entre figurantes e colaboradores estiveram envolvidos na produção.

O filme é dirigido pelo publicitário Fernando Braga e estreou essa semana no canal Lume Filme, com classificação etária de 18 anos. Assista: