Sortudos! Três soteropolitanos levam R$ 9 milhões na Lotofácil da Independência

A Lotofácil da Independência vai dividir um prêmio de quase R$ 99,5 milhões entre 33 apostas após o sorteio de hoje (6) em São Paulo. Cada aposta que cravou todas as 15 dezenas vai ganhar R$ 3.014.770,55, segundo a Caixa. Três soteropolitanos sortudos acertaram as dezenas e, juntos, vão levar R$ 9.044.311,65. Ainda na Bahia, um apostador de Luis Eduardo Magalhães levou o prêmio. Os números sorteados foram 02-03-05-06-07-08-09-13-14-16-18-22-23-24-25.

A Caixa também divulgou que 15 das 33 apostas vencedoras da edição especial da Lotofácil são originadas dos bolões, que são uma modalidade de apostas em grupo nas loterias do banco. Além de Salvador, o Rio de Janeiro também teve três apostas vencedoras cada uma. São Paulo-SP e Farol-PR tiveram duas. Três apostas vieram do canal eletrônico no site oficial da Caixa.

Os demais ganhadores do prêmio máximo são de Fortaleza-CE, Aparecida de Goiânia-GO, Belo Horizonte-MG, Pará de Minas-MG, São Lourenço-MG, Três Marias-MG, Anaurilândia-MS, Água Boa-MT, Alta Floresta-MT, Ananindeua-PA, Recife-PE, Nova Iguaçu-RJ, Bauru-SP, Campinas-SP, Guarulhos-SP, Laranjal Paulista-SP, Praia Grande-SP, Santo André-SP e Várzea Paulista-SP.

Também ganharam prêmios os acertadores de 14 números. Foram 5.589 apostas que vão receber, cada uma, R$ 1.786,85. O próximo sorteio da Lotofácil está marcado para segunda-feira (9), às 20h (horário de Brasília), em São Paulo. A Caixa divulgou que o prêmio estimado no concurso 1862 será de R$ 2 milhões.

Chances

Com a aposta mínima (R$ 2), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 32, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 4 é de uma em 11.