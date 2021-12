S.O.S. Sul da Bahia: Shopping Paralela é ponto de coleta de doações

Para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas nas cidades do extremo sul da Bahia, o Shopping Paralela participa da campanha S.O.S. Sul da Bahia. O centro de compras é ponto de coleta de alimentos, água, roupas e cobertores. As doações podem ser entregues no piso L2, no espaço entre as lojas Centauros e Youplay.

A campanha conta com o apoio do Governo do Estados da Bahia, do Coletivo Chamada Solidária, Copa do Nordeste, Nordeste Cuida, Radio Salvador FM, Tv Aratu, Tv Bahia, além do Shopping Paralela.

As doações serão destinadas às famílias dos 24 municípios em situação de emergência: Anagé, Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Camacã, Canavieiras, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mundo Novo, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.