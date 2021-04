Soteropolitanos contrariam normas e vão à praia no feriado

Banhistas foram flagrados frequentando praias de Salvador durante o feriado de Semana Santa apenas para banhar-se ou tomar sol, o que contraria a determinação da prefeitura, que autoriza a frequência a esse local somente para a prática de esportes individuais no mar, como natação, caiaque e surfe.

No domingo (4), a reportagem do CORREIO notou que a praia mais movimentada era a do Flamengo. No Porto da Barra, guardas mandaram as pessoas saírem da praia e foram obedecidos. Em Stella Maris e na Praia do Flamengo, o CORREIO não observou a presença de guardas.

No sábado (3), a TV Bahia mostrou que em diversos locais havia pessoas apenas tomando banho de mar, o que é proibido. Havia ainda banhistas praticando esportes na faixa de areia, o que não é permitido.

Procurada, a Guarda Civil Municipal informou que os agentes que atuam na operação Tira o Pé da Areia, que fiscaliza o uso indevido das praias, fazem a fiscalização das 7h às 18h. Os banhistas foram flagrados pouco antes do horário de início das atividades dos guardas.

Praia do Flamengo foi a mais visitada entre as que o CORREIO visitou

A GCM, afirma que na sexta-feira e no sábado, "foram registradas as presenças de pessoas principalmente no início da manhã na faixa de areia, momento em que ocorre a troca de plantão entre os agentes". A Operação Tira o Pé da Areia, realizada diariamente, teve mais mais de 100 agentes da GCM todos os dias do feriado.

No domingo, o movimento foi considerado "tímido" de acordo com a Guarda. “Percebemos que algumas pessoas ainda resistem às recomendações, contudo nossos agentes seguem atuando, realizando o trabalho de orientação para conscientizar as pessoas”, frisou o Inspetor Geral da GCM, Marcelo Silva. “Esperamos que as pessoas se conscientizem e sigam as recomendações, pois assim podemos direcionar nossos agentes para outras atividades que contribuam para a redução da proliferação do covid-19”, disse o diretor da GCM, Mauricio Lima.