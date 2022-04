Soterradas, avó, filha e neta de 1 ano  e 5 meses sobrevivem às fortes chuvas em Camaçari

Primeiro foram três estalos, um atrás do outro. Minutos depois, a tragédia. "Na hora disse: 'Valei-me Jesus'. E o barro estava todo em cima de mim", declarou a aposentada Marilene Cosme de Oliveira, 60 anos. A idosa, a filha de 21 anos, e a neta de 1 ano e 5 meses sobreviveram após as paredes de dois quartos caírem sobre elas durante a madrugada chuvosa desta quinta-feira (21) em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). "Vimos a morte de perto, mas Deus intercedeu", disse ela, na residência de um dos filhos, após atendimento médico.

Todas as três vítimas dormiam quando suas camas foram cobertas por blocos, vigas e terra no bairro de Santo Antônio. Mas Marilene foi quem teve mais complicações com o acidente. Ela sofreu ferimentos no rosto, braços, pernas e costas. A idosa foi socorrida para o Hospital Geral de Camaçari (HGC) e liberada no início desta manhã. O milagre foi estendido também para a filha dela, Camila dos Santos da Silva e a neta, Maria Helena dos Santos Silva - mãe e filha tiveram apenas escoriações.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Camaçari (Compdec), órgão vinculado à Secretaria dos Serviços Públicos (Sesp), informou o registro de mais de 100 chamados nesta madrugada referente às fortes chuvas. Além do bairro Santo Antônio, houve deslizamento de terra em Piaçaveira. Diversas ruas foram alagadas, entre elas no bairro Jardim Limoeiro. O mesmo ocorreu no Jardim Brasília, mas neste local, a água chegou a mais de 1,80 metro; o rompimento de parte de uma pista no bairro Nova Vitória, também foi registrado; assim como deslizamento de terra no Mangueiral; além de alagamentos em Vila de Abrantes e demais episódios na sede e costa do município.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Muro

O acidente aconteceu pouco depois da 1h desta quinta, na Rua do Campo. A chuva em Camaçari caía desde cedo, mas intensificou nos primeiros minutos da madrugada. Diante do aguaceiro, o muro de uma casa que fica numa região mais alta cedeu sobre a residência das vítimas.

Marido de Marilene, José Ferro dos Santos, 66, dormia com ela. "Escutei os estalos, mas achei que era o cachorro arranhando a parede e levantei. Quando fui à sala, mais um estalo. Aí percebi que era o muro e logo depois tudo veio abaixo", contou José, enquanto tentava separar o que restou dos escombros.

Depois do deslizamento, os filhos e um genro que moram numa casa ao lado, correram para o local do acidente e tentavam retirar Marilene dos escombros, enquanto, seu José salvava Camila e a pequena Maria Helena. "Não sei como, mas a minha filha teve só alguns arranhões nas costas e a minha neta praticamente nada sofreu. Quando retirei os blocos, minha netinha estava chorando, assustada, enrolada num pano. Peguei ela no colo e a tirei dali", contou ele, apontando para o que restou do quarto.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Condenada

Seu José construiu a casa há sete anos. "Foi tudo com muito suor, trabalhando de domingo a domingo e hoje está deste jeito. Mas agradeço a Deus por que minha família está viva", declarou. Além dos quartos, parte do quintal também foi atingida. A Defesa Civil de Camaçari estável no local e condenou a casa de José. Toda a família já foi atendida pelo serviço social da Prefeitura, que adotará medidas cabíveis, segundo o próprio José.

O muro que caiu sobre a casa já vinha apresentando problemas na sua construção. "Esses estalos são antigos. O dono fez alguns reparos, mas só foi do lado voltado para ele. A gente vinha alertando , mas ele nada fez", relatou José, enquanto a nora usava soro para higienizar os ferimentos de Marilene, sentada em frente à casa de um dos filhos.

A reportagem procurou o dono casa do muro desabado , mas não havia ninguém.