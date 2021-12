Sou Verão está de volta com informação, dicas e esporte para a população

O Sou Verão, iniciativa do CORREIO que incentiva os cuidados com a saúde o bem-estar, está de volta em sua sétima temporada. A partir desta semana, conteúdos especiais serão publicados na coluna do projeto no impresso, em um canal no correio24horas.com.br e em suas redes sociais.

No Instagram, vídeos da jornalista Mayara Padrão trazendo dicas sobre como aproveitar a estação mais vibrante do ano serão postados semanalmente. Em janeiro, os esportes gratuitos em praias de Salvador - marca registrada do Sou Verão - estarão de volta, com todos os cuidados necessários, ajudando a incentivar a prática esportiva e a promoção de atividades físicas em todas as idades. Acompanhe!