Sou Verão estreia quinta edição na Praia de Tubarão

Cerca de 600 pessoas participaram, na manhã deste sábado (14), da estreia do quinto ano do Sou Verão, projeto realizado pelo jornal CORREIO que estimula a prática esportiva em todas as idades. A praia de Tubarão, em Paripe, foi o local escolhido para o início da temporada 2019-2020, que chega neste domingo (15) à praia da Barra, como as estações de esporte distribuídas entre o Porto e o Farol, a partir das 8h até o meio-dia.

Entre os esportes oferecidos gratuitamente para a população estão canoa havaiana, patins, skate longboard, futevôlei e frescobol, todos orientados por instrutores especializados e com equipamentos de segurança, como joelheiras e/ou capacetes.

(Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles) (Erik Salles)

Daquelas que não perde uma oportunidade de se exercitar, a enfermeira Marcela Santos, 33 anos, moradora da Ilha de São João, elogiou a iniciativa. “É muito legal ver um projeto como o Sou Verão acontecendo aqui na Praia de Tubarão. É importante quando ações como essa proporcionam algo diferente para a população. Voltarei no dia 28 com certeza”, garante a esportista após revelar ter corrido 5 km antes de chegar no projeto, onde andou de patins e se divertiu no futevôlei.

Cativa do Sou Verão, a publicitária Larissa Farias, 24, moradora de São Tomé de Paripe, marcou presença no projeto por mais um ano. “Em 2017, eu conheci o Sou Verão na Ribeira, no ano passado eu fui algumas vezes praticar stand up paddle, canoa havaiana e patins, e esse ano fiz questão de já vir cedo para aproveitar todos os esportes da edição”, contou a jovem após percorrer um ciclo de atividades ao lado das amigas Ariane Costa, 20, Noemi Silva, 17, e a pequena Railane Almeida, de 10 anos.

Crianças não faltaram na estreia do Sou Verão. Mais uma vez, as atividades preferidas da turminha foram skate longboard e patins. Ao lado dos seus responsáveis, os meninos Igor Vitor, 9, Ian Gomes, 9, e Pedro Guilherme, 7, chegaram cedo e foram os primeiros participantes a se lançar nas aventuras em quatro rodas. “Eu adoro andar de skate e quero ficar aqui até acabar”, revela o garoto ansioso para continuar a diversão.

Já o pessoal um pouco mais velho elegeu os esportes de areia e mar para se divertir. Experiente no futevôlei, Maria Cecília Dias, 16, saiu para passear quando descobriu o projeto na praia. “Gosto de esportes com bola, e o futevôlei une duas paixões: o futebol e o vôlei”, conta a garota enquanto “batia um bolão” na quadra de areia. A assistente social e moradora de Paripe, Uaniele Araújo, 31, preferiu a canoa havaiana e voltou da atividade com o sorriso aberto. “Melhor do que eu esperava. Sair remando e olhar a praia por outro ângulo traz uma perspectiva diferente do nosso bairro”, avalia.

Além do esporte

Aos 80 anos e cheia de disposição, a aposentada Edite Santos escolhe anualmente a Praia de Tubarão como aconchego para veraneio. Moradora de Valéria, D. Edite costuma sair cedo para passear e se surpreendeu quando avistou a estrutura do projeto, que oferecia, além das práticas esportivas, atendimento na área de saúde e bem-estar nos espaços da Vitalmed e da Drogaria São Paulo. “Eu sou cliente da São Paulo, quando vi que eles estavam aqui encostei para saber o que era. Aproveitei então para medir a pressão e a glicemia. Está tudo como esperado”, revela a senhora, já pronta para começar o final de semana agitado.

Na tenda da Drogaria São Paulo, além da aferição de pressão e teste de glicemia, ainda foram oferecidos teste de bioimpedância, feito por farmacêuticos, limpeza de pele com uma dermoconsultora, além de aplicação de protetor solar e distribuição de brindes.

Outro espaço disputado foi o da Vitalmed, que ofereceu ao público o serviço de quick massage. Moradora de Tubarão, a assistente social Simoni Bomi, 40, viu o projeto ser montado e garantiu sua massagem. “Iniciativa muito legal para a população. Nossa comunidade precisa de mais projetos assim”.

Com programação para todo o mês de dezembro e janeiro, a próxima edição do Sou Verão acontece neste domingo (15), na Barra, retorna ao mesmo local na semana que vem e segue acontecendo aos sábados revezando com a praia de Tubarão. Para participar basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade é preciso ir acompanhado do responsável. O acesso será feito por ordem de chegada. O Sou Verão é uma realização do jornal CORREIO com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e Uniftc.