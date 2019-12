Sou Verão leva esportes gratuitos à praia da Barra neste sábado (21)

Com a integração de esporte, saúde, bem-estar e diversão, a 5º edição do Sou Verão continua suas atividades neste sábado, 21, das 8h às 12h. Dessa vez, o projeto aporta na praia da Barra, proporcionando atividades para toda a família, a exemplo do futevôlei, frescobol, canoa havaiana, patins e skate longboard.

O projeto, que promove a saúde através do esporte para a população, tem caráter gratuito e acessível para qualquer pessoa. As inscrições podem ser feitas em tendas fixadas no próprio local, bastando apenas um documento com foto e, no caso de menores de idade, a presença do responsável. O acesso será feito por ordem de chegada.

“Estamos promovendo um evento diferente, que se estenderá ao longo dos sábados de dezembro e janeiro. Serão dias de diversão, sol, praia e, junto a isso, a prática esportiva, no intuito de que as pessoas cuidem mais da sua saúde física e mental”, explica a gerente comercial do jornal Correio, Luciana Gomes, sobre o intuito do evento.

O projeto Sou Verão é uma realização do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e Uniftc.