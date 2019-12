Sou Verão oferece atividades esportivas de graça na praia de Paripe

O projeto Sou Verão oferece atividades esportivas, de graça, na praia de Tubarão, que fica no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador. A ação será realizada no sábado (28), das 8h às 12h.

Serão oferecidas atividades como canoa havaiana, futevôlei, frescobol, patins e skate longboard, com instrutores especializados e equipamentos como joelheiras e capacetes, no intuito de proporcionar uma segurança maior para quem deseja se aventurar.

As atividades são voltadas para o público em geral. Quem quiser participar, deve fazer a inscrição em tendas específicas do projeto, alocadas pela extensão da praia, bastando apresentar um documento com foto. Em caso de menores de idade, é necessário a presença do responsável.