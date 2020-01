Sou Verão retorna à Barra em sua penúltima edição

A Barra volta a receber neste sábado, 18, a penúltima edição desta temporada do Sou Verão, projeto que oferece esportes, lazer e cuidados para toda a família. As modalidades esportivas são futevôlei, frescobol, patins, skate longboard e canoa havaiana, com a prática acompanhada por instrutores capacitados e equipamentos de segurança. Para participar do projeto basta procurar, das 8h ao meio-dia, as tendas de inscrição montadas no Porto e no Farol, levando um documento com foto. Em caso de menor de idade, é necessário a presença do responsável. A 5º edição do Sou Verão é uma realização do Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e UniFTC.