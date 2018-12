Sou Verão retorna à São Tomé de Paripe neste sábado, 22

Depois de passar pela Barra no último sábado (15), o Sou Verão retorna para a praia de São Tomé de Paripe - Subúrbio Ferroviário -, levando esporte gratuito para o público. O projeto realizado pelo CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Água Mineral Frésca chega por lá no próximo sábado, 22, com a oferta de atividades como patins, skate longboard, stand up paddle e as novidades desse ano: canoa havaiana e futevôlei.

As bases do Sou Verão – três ao longo de um quilômetro de extensão da praia de São Tomé de Paripe, a partir do Terminal Marítimo, e três na Barra (Porto e Farol) – contam com promotores e instrutores, que recebem quem tiver a fim de se divertir. Para participar das atividades, basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade, é preciso ir acompanhado de um adulto. O acesso será feito por ordem de chegada.

Partida de futevôlei na praia de São Tomé de Paripe (foto: Erik Salles)

"O CORREIO sempre cria eventos inclusivos, como o Agenda Bahia e o Afro Fashion Day, que envolvem a população de Salvador. No Sou Verão, o foco é o esporte e, mais uma vez, o público é beneficiado por ter acesso gratuito a atividades que são a cara da estação, como a canoa havaiana, sucesso dessa temporada”, afirma Fábio Góis, gerente de Marketing e Mídias Digitais do Correio.

A temporada do projeto segue até 26 de janeiro, sempre aos sábados, das 8h as 12h, gratuitamente. O Sou Verão vai seguir o seguinte calendário: 22/12 - Paripe, 29/12 - Barra, 5/1 - Barra, 12/1 - Paripe, 19/1 - Barra e 26/1 - Paripe.

Serviço:

Sou Verão

Onde: Orla de São Tomé de Paripe

Quando: 22/12

Horário: 8h às 12h

Acesso: grátis, por ordem de chegada, com documento de identificação com foto. Menores só acompanhados de um adulto responsável.