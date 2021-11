Sport x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em mais um desafio no Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo nesta quinta-feira (18). O tricolor vista o Sport, pela 33ª rodada, e precisa vencer para escapar da zona de rebaixamento. Confira as informações do duelo:

Onde assistir?

A partida entre pernambucanos e baianos terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Depois do jogo, você confere todas as informações em Correio24horas.

Horário

O confronto será na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A bola rola a partir das 21h.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Mugni e Daniel; Raí Nascimento, Gilberto e Ronaldo. Técnico: Guto Ferreira

Sport: Mailson, Ewerton, Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes e Gustavo; Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín

Arbitragem

Flávio Rodrigues de Souza apita o jogo, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (Trio de São Paulo). O VAR será comandado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (São Paulo)