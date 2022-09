Sport x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final da Série B será colorida pelo clássico entre tricolores e rubro-negros. Nesta segunda (12), Bahia e Sport se enfrentam, na Ilha do Retiro, no Recife, em busca do sonhado acesso para a primeira divisão. O Esquadrão está mais perto de conquistar o objetivo, já que com 51 pontos é o vice-líder do Brasileirão. Os pernambucanos, por outro lado, tentam se manter vivos na disputa. O Leão é sétimo colocado, com 40 pontos. Veja informações sobre a partida:

Transmissão:

Sport x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 20h.

Prováveis escalações:

Sport: Saulo, Eduardo, Fábio Alemão, Sabino e Lucas Hernández; Fabinho, Ronaldo e Giovanni; Kayke, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Cláudinei Oliveira.

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó. Técnico: Enderson Moreira

Arbitragem:

A árbitra da partida é Edina Alves Batista, auxiliada por Anderson José de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues de Oliveira (trio de São Paulo).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)