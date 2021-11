Spotify tem instabilidade nesta terça-feira e usuários reclamam

Muitos usuários reclamam na tarde desta terça-feira (16) de instabilidade no Spotify, um dos grandes serviços de streaming do mundo. Segundo reportagem do The Verge, o problema vai além disso, com outros serviços como Discord e Snapchat apresentando problemas.

Aparentemente, há um problema no Google Cloud que está afetando serviços que dependem dele. O resultado é páginas de erro 404 se espalhando pela web. Até agora, o Google não comentou o problema.

O Spotify postou uma atualização nas redes sociais. "Estamos cientes de alguns problemas e estamos conferindo. Vamos manter vocês atualizados", diz a mensagem.

Embora o serviço mostre problema nas versões de navegador e desktop, onde apresenta mensagem de "não encontramos essa página", está funcionando melhor no aplicativo de celulares, com alguns erros na busca.

Nas redes sociais, usuários reclamavam. "Cadê o Spotify?", escreveu uma internauta. "Prefiro o Instagram fora do ar do que o Spotify", confessou outro.