SSA e RMS têm fim de semana com menor número de homicídios do ano

Salvador e Região Metropolitana (RMS) tiveram o final de semana com o menor número de homicídios de 2020. Foram três mortes e uma tentativa, de acordo com boletim da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A primeira morte registrada no final de semana foi na madrugada de domingo (26). A vítima, Douglas Lacerda Lisboa de Jesus, 29 anos, foi assassinado na Rua E, no Alto do Cabrito. Já na noite de domingo a polícia registrou a morte de Leandro Silva Costa, 30, na Rua Dr Jorge Costa, em Águas Claras, por volta das 20h. Pouco tempo depois era registrado o terceiro homicídio do dia, dessa vez, na Ilha de São João, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi Emanuel Sousa de Carvalho.

Os assassinatos são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho). Informações preliminares apontam relação com tráfico de drogas nos três crimes.

Além das mortes, houve mais um registro de crime contra a vida. No sábado, Pedro Paulo Soares, 29 anos, sofreu uma tentativa de homicídio nop bairro de Tancredo Neves, em um local conhecido como Parquinho, por volta das 8h50. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.