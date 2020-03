SSP aponta redução de 1,4% nos crimes violentos letais no estado

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) divulgou a redução de 1,4% nos crimes violentos no estado no segundo semestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018.

Divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa sexta-feira (6), os dados se referem a Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que reúne a estatística dos casos de homicídios, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal dolosa seguida de morte. Apesar de divulgados no DOE, os dados ainda não constam na estatística do site da SSP.

No total, foram 2.517 CVLIs no segundo semestre de 2019 e 2.552 CVLIs no segundo semestre de 2018. Os dados reúnem informações das Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps) e das Áreas Integradas de Segurança Pública (Aisps), que concentram dados das Coordenadorias de Polícia do Interior (Corpin). Eles servirão de base para o pagamento do Prêmio por Desempenho Policial.

De acordo com a SSP, os valores mínimos e máximos a serem pagos ainda serão divulgados. Os prêmios são dados aos policiais que conseguem reduzir em até 6% os crimes. A Risp/Sul, onde estão as Coordenadorias de Polícia do Interior (Corpin) de Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Valença e Teixeira de Freitas, teve a maior redução: 17,1%.

A Risp/Sul saiu de 491 casos de crimes violentos no segundo semestre de 2018 para 407 crimes do mesmo tipo no segundo semestre de 2019. A que registrou o maior aumento, em porcentagem, por sua vez, foi a Risp Norte, que reúne as Aisps de Jacobina, Senhor do Bonfim, Juazeiro e Paulo Afonso.

Foram 165 CVLIs no primeiro semestre de 2018 e 194 no segundo semestre de 2019, o que dá aumento de 17,6%. Em segundo no ranking de aumento das CVLis, e com número bem superior, está a Risp RMS, que reúnes dados das Aisps de Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Pojuca, Candeias, Vera Cruz e Dias D’ávila.

Foram 296 crimes violentos em 2018 e 337 em 2019, crescimento de 13,9%. A Risp Leste, com dados das Aisps de Alagoinhas, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Rio Real, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus e Serrinha, quase não variou entre o segundo semestre de 2018 e de 2019, quando ocorreram, respectivamente, 612 e 610 crimes.

A região oeste apresentou diminuição nos CVLIs e teve o menor número de registro entre todas as Risps, 112 casos. Em seguida está a Risp Atlântico, em Salvador, com 113 registros. Ainda na Capital, as outras duas Regiões Integradas também apresentaram queda. A Risp Baía de Todos os Santos apresentou redução de 7,1% (de 269 para 250) e a Central passou de 159 para 156 registros de CVLIs (-1,9%).

Em comunicado oficial, o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, comentou que “conseguimos reduções sucessivas no estado nos últimos anos graças a muito esforço e investimento. Continuamos o acompanhamento da mancha criminal, para atuarmos com mais rigor nas áreas que apresentem um resultado diferente da maioria do estado”.