SSP deflagra operação contra policiais envolvidos em grupos de extermínio e extorsões

A Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública, que investiga a participação de policiais em grupos de extermínio e extorsões mediante sequestros, deflagrou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (6), uma operação para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Os policiais suspeitos atuam em uma unidade do interior. Endereços em Salvador e também em cidades do interior são alvos da Força Tarefa. As Corregedorias Geral da SSP e da Polícia Militar, além de unidades especializadas, cumprem as determinações judiciais. A SSP informou que, até o final da manhã desta segunda-feira (6), deve divulgar um balanço da operação.