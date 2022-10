SSP garante aumento no reforço do policiamento para o segundo turno na Bahia

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) realizada, no próximo domingo (30), durante a segunda fase da ‘Operação Eleições'. Cerca de 34 mil policiais militares, civis, peritos e bombeiros militares estarão novamente alinhados ao uso de ferramentas tecnológicas para garantir mais segurança aos mais de 11 milhões de eleitores baianos no segundo turno das eleições 2022.

Para evitar crimes eleitorais, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro de Operações e Inteligência (COI), foi reativado na segunda-feira (24), onde integrantes da SSP, de órgãos federais e municipais atuam em conjunto, monitorando a capital, a Região Metropolitana de Salvador (RMS) e o interior. A célula permanecerá ativa até a madrugada da próxima segunda-feira (31).

As diretrizes da operação foram discutidas entre o secretário da pasta, Ricardo César Mandarino, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Roberto Maynard Frank, onde foram pontuados que o reforço do policiamento ostensivo para a garantia do livre direito de voto, a escolta de urnas eletrônicas, prevenção e repressão a crimes eleitorais, além do atendimento de eleitores ou candidatos, caso seja necessário, terão uma atenção maior no esquema montado pelas forças estaduais.

“Nosso trabalho será o de garantir que o direito do eleitor, de escolher livremente o seu candidato, seja respeitado. Que a democracia seja respeitada”, detalhou Mandarino.

Polícias Militar, Civil e Técnica

O trabalho dos mais de 29 mil PMs nesta segunda etapa vai garantir, não só a segurança da população antes e durante o pleito, mas também após a decisão eleitoral. As comemorações serão monitoradas em campo pelas equipes ostensivas – dos Comandos de Policiamentos Regionais (CPRs) da Capital e RMS e do Interior (CPRs Chapada, Oeste, Leste, Norte, Sul e Sudoeste), de profissionais do Comando de Policiamento Especializado (CPE), e unidades de ensino e administrativas, além do efetivo empregado no CICC.



Mais de dois mil delegados, escrivães e investigadores e servidores administrativos em Salvador, RMS e interior integrarão o trabalho da PC neste segundo turno. Eles estarão prontos para detectar e investigar crimes eleitorais e delitos praticados na rede.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT), por sua vez reforçará as atividades em sua sede, na Avenida Centenário, e nas Coordenações Regionais de Polícia Técnica (CRPT) de Alagoinhas, Serrinha, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso, Euclides da Cunha, Senhor do Bonfim, Itapetinga, Brumado, Valença, Porto Seguro, Bom Jesus da Lapa, Itaberaba e Camaçari.

Corpo de Bombeiros

Já os mais de 1,3 mil bombeiros militares estarão de prontidão na prevenção de sinistros, combate a incêndios e disposição de equipes de busca e salvamento com mais de 124 viaturas e caminhões. Vistorias técnicas na sede do TRE, centros de apoio e demais locais de armazenamento de urnas também serão realizadas.

Balanço do primeiro turno

Somente no primeiro turno a pasta registrou 67 crimes eleitorais entre as 7h da manhã às 19h. As estatísticas policiais do estado registraram 32 ocorrências relacionadas à boca de urna e 14 crimes onde houve a violação da lei que proíbe a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.



Ainda foram registrados sete por promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais e três crimes por recusar ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução.



Outros 11 crimes de diferentes tipificações penais, a exemplo de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita, também foram registrados.