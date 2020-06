Startup baiana estimula a reciclagem com benefícios para população

De acordo com a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), o Brasil gera 80 milhões de toneladas de lixo ao ano. Só na Bahia, são mais de 5 milhões de toneladas. Pensando na redução de resíduos enviados para os aterros e no aumento do volume da reciclagem, a startup baiana SOLOS desenvolveu soluções em Salvador que tornam acessíveis e atraentes a adoção de novas práticas para tratamento de resíduos orgânicos e os recicláveis plástico, papelão, vidro e metal.

Uma das soluções executadas é o Programa SO+MA Vantagens, que estimula a população dos bairros de Periperi e Paripe a trocar resíduos por pontos que geram benefícios, como descontos em cursos profissionalizantes ou em serviços do comércio local. Em pouco mais de um ano, já foram reciclados quase 120 toneladas de lixo, o que representa a participação ativa de 2 mil famílias e 35% do faturamento da Cooperguary, cooperativa parceira da iniciativa.

Após um acordo de cooperação com a Prefeitura de Salvador, o programa deverá, até o final do ano, expandir para mais 10 unidades e contemplar outros bairros da cidade, como Stela Maris, Pituba, Imbuí, Cajazeiras e Liberdade. “Através dos resultados apresentados, a prefeitura enxergou a oportunidade de ter pela primeira vez um sistema em que possa ter dados concretos sobre a reciclagem na cidade e assim conseguir com transparência divulgar informações para o cidadão”, ressalta Gabriela Tiemy, uma das fundadoras da SOLOS, que realiza também o Sementinha, projeto de compostagem de 100% do resto da merenda escolar.

Carnaval lixo zero

Com dois ano de atuação, a SOLOS foi responsável por realizar a coleta de recicláveis do carnaval de Salvador 2020. Ao longo dos 6 dias de evento, foram retiradas das ruas 162 toneladas de matérias recicláveis, o que envolveu 2 mil catadores e 8 centrais de reciclagem, em que os resíduos eram triados e armazenados. A ação possibilitou o aumento da renda média por catador ao estimular a coleta também das embalagens plásticas, chegando alguns catadores receber R$ 3 mil durante o evento.

Durante ação no Carnaval de Salvador 2020, foram 162 toneladas de matérias recicláveis retiradas da rua, o que envolveu 2 mil catadores.

“Retiramos mais do que o dobro de resíduos, se comparado ao ano passado. Isso foi fruto de um trabalho em rede, envolvendo iniciativa privada, gestão pública, ministério público e cooperativas. O recorde revela o potencial que há de aumentarmos a nossa reciclagem e adotarmos modelos econômicos circulares e mais inclusivos”, complementa Saville Alves, também fundadora da SOLOS.

Conscientização e apoio na pandemia

Em meio a pandemia do novo coronavírus, as empreendedoras intensificaram as ações de conscientização e apoio às cooperativas. De 20 de maio até 18 de junho, foi realizada a campanha A Coleta Não Pode Parar, que arrecadou mais de R$ 52 mil para financiar as despesas fixas de três cooperativas de reciclagem que atuam em Salvador e tiveram a queda de 54% do volume de materiais coletados durante a pandemia.

Além disso, foi realizado ainda o fórum virtual O Meio Ambiente é a Nossa Casa, que discutiu sobre novos comportamentos para uma vida mais sustentável durante e pós o período de pandemia. A iniciativa foi realizada na última quinta-feira (18), em parceria com o SEBRAE e a Aganju Sustentabilidade.

------------------------

Mundo Sustentável

Para mostrar como a sustentabilidade é algo próximo e possível, o CORREIO criou o projeto Mundo Sustentável, com conteúdos diversos sobre iniciativas que tornam a vida melhor. Diariamente e até o final do mês de junho, você poderá acompanhar nas redes sociais, no site, jornal impresso e na plataforma bit.ly/mundosustentavelcorreio, as informações sobre como se pode melhorar as ações do dia a dia para que todos possam ter mais qualidade de vida.

O Mundo Sustentável tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental e Bracell, a parceria do Sebrae e o apoio da Claro e Yamana Gold.