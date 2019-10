Startup de aluguel da MRV chega à Bahia

A construtora mineira MRV está completando 11 anos de atuação na Bahia e anuncia o lançamento de três novos empreendimentos no estado. Conforme antecipado pela coluna, um deles marca o início da operação e de uma nova marca da empresa na Bahia, a Luggo, voltada para o aluguel de imóveis construídos e decorados pela própria construtora. A ideia da empresa é oferecer imóveis perto de grandes centros comerciais, com agilidade no processo de locação (todo feito digitalmente) e itens e serviços como academia, lavanderia compartilhada, espaço gourmet, salão de festas, concierge (sindico profissional), sistema completo de segurança e energia solar fotovoltaica para atender as áreas comuns. O primeiro empreendimento Luggo na Bahia será o Solar dos Campos, um dos prédios em construção do complexo Solar de Vilas, em Lauro de Freitas. Apontada como uma startup dentro da MRV, a Luggo se junta a outras empresas digitais direcionadas ao mercado de locação de imóveis, como a Quinto Andar e a Alpop, entre outras – movimentando um setor cuja tendência é de crescimento de acordo com especialistas. A raiz desse crescimento está apontada em pesquisas que identificam que as novas gerações (millennials) são mais adeptas à chamada economia compartilhada, e têm menos interesse em possuir bens, como imóveis ou carros.



Iguatemi

Outra novidade para este final de ano é o pré-lançamento do Spazio Mirante do Iguatemi, um empreendimento da linha “Premium”. O empreendimento terá duas linhas de financiamento, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SPBE) e algumas unidades enquadradas ao faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Já apresentado a clientes no último feirão da caixa, no mês passado, o Mirante do Iguatemi contará com 480 unidades de um ou dois quartos, entre 41,54 a 45,73 m², na Rua Manoel Augusto Pirajá da Silva; a partir de R$ 205 mil. O empreendimento tem um Valor Geral de Vendas (VGV) calculado em R$100 milhões, com expectativa de geração de 400 empregos diretos. O investimento inclui R$ 1,99 milhão em urbanização e paisagismo do entorno, entre requalificação da quadra de esportes, passeios, vias e área de uso comum da comunidade. A MRV também está intensificando a comunicação e vendas do seu primeiro condomínio fechado de casas no Nordeste: o Flor do Sertão em Feira de Santana. A cidade foi a escolhida pela construtora para receber o primeiro produto da sua nova linha, a Garden, que oferecerá, de acordo com a construtora, um estilo de vida diferenciado. Trata-se de um investimento de R$ 28 milhões, mas com Valor Geral de Vendas (VGV) está calculado em mais de R$ 35 milhões. O Flor do Sertão conta com 281 casas com dois quartos, quintal, vaga de garagem e área de lazer completa. Cada casa pode ser adquirida a partir de R$ 122 mil



Pernambucanos investem R$ 4,5 milhões em novo restaurante em Salvador

O Grupo Drumattos aplicou R$ 4,5 milhões para abrir, no próximo dia 29, uma unidade do restaurante Camarada Camarão na Alameda Gourmet do Salvador Shopping (Térreo). O empreendimento vai gerar cerca de 100 empregos diretos e funcionar em um espaço de 800 m², tendo, assim, capacidade de atender a até 250 pessoas simultaneamente. Segundo o empresário Sylvio Drummond, diretor do Grupo Drumattos, a Bahia entrou como uma das primeiras opções na rota da expansão da rede por diversos motivos. Entre os principais, o fato da capital baiana ser uma das mais agitadas e ao mesmo tempo uma das cidades mais acolhedores do Brasil – características que a fazem ser procurada por turistas brasileiros e estrangeiros durante todo o ano. Atualmente, a rede do Camarada conta com sete restaurantes – sendo três no Recife (PE), dois no Rio de Janeiro (RJ), um em Aracaju (SE) e outro em Fortaleza (CE). Além do projeto no Salvador Shopping, em breve a rede vai inaugurar uma casa em João Pessoa (PB). No próximo ano a rede chegará em Brasília e de lá a outras cidades do Sul e Sudeste do país. A expectativa é que em cinco anos, 15 novas casas, todas de grande porte, estejam em funcionamento no Brasil. A meta foi iniciada com o acordo assinado pelo Grupo Drumattos com o fundo de investimentos Vinci Partners, uma das maiores gestoras do Brasil e que se tornou sócia da empresa através do Fundo NE III. Todas as unidades têm o mesmo cardápio, assinado pelo chef francês François Schmitt





Colcci faz parceria para ajudar o Martagão Gesteira

O Hospital Martagão Gesteira – que atende crianças com câncer de toda a Bahia - fechou uma parceria com a Loja Colcci do Salvador Shopping para o Mês da Criança. A iniciativa, que leva o mesmo nome da campanha de Tshirts personalizadas da Colcci (“EU Q. FIZ”), acontece até o dia 13. Toda a renda gerada com a venda das camisas com estampas da campanha será revertida para contribuir com o tratamento das crianças atendidas no hospital. Na hora da compra, o cliente poderá, ainda, customizar a própria estampa.







99 Pop lançada em Alagoinhas

Principal concorrente do Uber, a 99 Pop expande sua atuação na Bahia e chega a cidade de Alagoinhas. Segundo a empresa, o número de motoristas que se cadastraram na plataforma superou expectativa e, por isso ela acredita que a adesão dos usuários será grande. Entre os diferenciais da 99 Pop em relação a outras empresas de transporte privado de passageiros, está o preço, cerca de 15% mais barato que os dos concorrentes, segundo a própria 99. Já para os motoristas, as principais vantagens são uma taxa menor do que a praticada pela concorrência e pagamento do valor da corrida em até 48 horas através do Cartão 99. Outro diferencial está nos investimentos em segurança. A empresa diz ter sistemas de proteção tanto motoristas quanto passageiros, a exemplo do compartilhamento da rota das corridas em tempo real, checagem de cadastro de condutores e botão de emergência, além do alerta sobre regiões com maior número de incidentes e tecnologia de inteligência artificial que monitora todas as corridas em tempo real, 24h por dia, 7 dias na semana. A 99 é um dos unicórnios brasileiros, como são chamadas as empesas de base tecnológica com valor de marcado superior a US$ 1 bilhão, valor alcançado após associação com a chinesa DiDi Chuxing. No Brasil, a 99 Pop está presente em 1,6 mil municípios.









FIQUE POR DENTRO



OUTUBRO ROSA - O Shopping Center Lapa inaugurou ontem a Loja Rosa, como parte da programação do Outubro Rosa no empreendimento. No espaço, localizado no piso L1, são oferecidos serviços gratuitos de orientação sobre os cuidados e prevenção ao câncer de mama, além de ações como oficinas e rodas de bate papo com mulheres que tiveram a doença. A Loja Rosa segue até 19 de outubro, das 9h às 17h. As atividades serão realizadas em parceria com empresas voltadas para a saúde da mulher, o Instituto Vencendo o Câncer - IVECAN, a Secretária Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e a Faculdade UNINASSAU. O Outubro Rosa também marca outra ação do Shopping Lapa, a exposição fotográfica Toque de Luz, que traz retratos de mulheres entre 20 e 30 anos que foram diagnosticadas com a doença. O objetivo é alertar sobre o aumento do número de casos de jovens diagnosticadas com a doença e que todos precisam se cuidar.





MINERAÇÃO - O Mining Hub, único hub de inovação aberta do segmento de mineração no mundo, está com inscrições abertas até o dia 11 de outubro para mais um ciclo de desafios. Implantado em Belo Horizonte, na unidade WeWork Sergipe 1440, na Savassi, o projeto está em seu 3º ciclo e busca startups interessadas em propor e desenvolver soluções estratégicas e operacionais aos desafios enfrentados pelo setor minerário. Os interessados devem apresentar projetos ligados aos temas: Eficiência operacional, Fontes de Energia Alternativa, Gestão de Água, Gestão de Resíduos, Desenvolvimento social e Segurança: SSO e Operacional. Cada ciclo do programa de aceleração tem duração de quatro meses e as mineradoras credenciadas se envolvem no desenvolvimento das soluções. Os projetos são acelerados com o apoio da Neo Ventures, empresa consolidada, com larga experiência em apoiar grandes empresas no processo de inovação aberta e interna, além de parceria com o WeWork Labs e apoio do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).



AVIAÇÃO - A partir de 20 de novembro, os Clientes da Azul que quiserem voar de Petrolina para Salvador, terão mais comodidade com o novo voo direto oferecido pela empresa entre as duas cidades. As ligações acontecerão de segunda a sábado, com jatos Embraer. Um dos fatores que motivou a Azul a criar essa nova rota em sua malha, foi o fato de Petrolina e Juazeiro, na Bahia, estarem separadas por somente uma ponte. Com esse novo voo, a população juazeirense consegue chegar até a capital Salvador de forma mais rápida e segura que pela estrada.



FRANQUIA - A Água de Cheiro, uma das pioneiras no mercado de franquias de beleza e perfumaria, acaba de inaugurar nova unidade em Salvador, um quiosque no Shopping Piedade. No mercado há mais de 40 anos, a marca é responsável pela criação de clássicos da perfumaria brasileira e possui mais de 400 produtos em seu portfólio, entre fragrâncias próprias, linha de corpo e banho, produtos infantojuvenil e linha de fashion brands reconhecidas internacionalmente.