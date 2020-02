Startup e sindicato oferecem 100 mil vagas gratuitas para cursos

Se sua vontade é trabalhar com programação - notadamente desenvolvimento de software - e não sabe por onde começar, ou quer aumentar o conhecimento, a startup Digital Innovation One, com o apoio do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de SP (Seporsp), está oferecendo mais de 100 mil vagas gratuitas.

Os interessados podem aprender Javascript, HTML, Reactjs, banco de dados, Python, Git, blockchain e inteligência artificial. As aulas de cada módulo duram, ao todo, 40 horas e os concluintes recebem certificado. De acordo com a Digital Innovation One, "o resultado de sucesso da plataforma de open education - que tem despertado o interesse em parceria com diversas empresas do país - também tem chamado a atenção de empresas localizadas em outros países, que buscam preencher vagas em TI, independente da nacionalidade".

A área de tecnologia, segundo dados da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), vai na contramão do desemprego no país e tem vaga sobrando - são pelo menos 5 mil não-ocupadas em 2019. A consultoria IDC Brasil já apontava o crescimento de 10,5% na oferta de Tecnologia da Informação. Até 2024, pelo menos outros 70 mil cargos no segmento serão criados para atender o mercado.

Para buscar uma vaga é só acessar o site https://digitalinnovation.one e se cadastar. Os cursos são todos online.