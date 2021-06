Startup So+ma abre novos locais de recebimento de materiais recicláveis em Salvador

Próximo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a start up So+ma, que trabalha com impactos socioambientais, inaugura sua sexta casa de recebimento de materiais recicláveis em Salvador. Nos locais, os participantes podem levar seus recicláveis, acumular pontos e trocar por recompensas, através de um cadastro. Idealizada pela cientista comportamental Cláudia Pires, a iniciativa pode chegar a abrir mais 6 unidades na cidade até agosto.

A estimativa é arrecadar uma média de 20 toneladas de resíduos por mês em cada uma das “Casas so+ma” distribuídas pelos bairros do Iguatemi, Mussurunga, Paripe, Ribeira, Stella Maris. Nesta sexta (18), também foi lançada uma unidade em Periperi, que atenderá cerca de 50 mil pessoas que moram no bairro. Além disso, cerca de 200 pessoas que moram em bairros onde ainda não há unidades de recebimento abertas já se cadastraram no Programa so+ma vantagens.

O programa permite que a população reverta seus resíduos em pontos por meio do Programa so+ma vantagens e os troque por benefícios como cursos profissionalizantes, produtos básicos como mantimentos e itens de higiene ou ainda possa transferir doações para ONGs locais. Lá, você vai encontrar um atendente que auxilia na pesagem dos resíduos e na computação dos pontos. Cada unidade destina os materiais recebidos para uma cooperativa da região. Ao todo,343,8 toneladas de materiais já foram recolhidas.

"Nosso programa surge como uma oportunidade socioambiental que visa tanto os preceitos da economia circular a partir do incentivo à reciclagem, a geração de emprego e renda para as cooperativas, como economia e oportunidades de desenvolvimento social para a população", afirma a fundadora do programa, Claudia Pires.

Blockchain do vidro

Até a implementação do programa, em 2019, Salvador não contava com um processo de tratamento de vidro descartado pelos consumidores. A iniciativa desenvolveu a chamada Cadeia do Vidro, com mensuração de dados e rastreabilidade do processo, criando um blockchain para que a economia circular se feche: desde o vidro descartado pelo consumidor até chegar novamente à indústria.

O blockchain é uma rede que funciona com blocos encadeados muito seguros, que carregam as informações sobre todas as transações pelas quais determinado item passou. O Programa so+ma vantagens, por exemplo, registra o descarte, venda para o convertedor e retorno para a indústria. O método garante ao consumidor que o resíduo teve a destinação correta e retornou ao mercado como um novo item para consumo. Hoje, este é o único programa em Salvador habilitado para receber vidro, um dos resíduos com maior volume na cidade.

Os resíduos coletados são direcionados para a Indústria Vidreira do Nordeste (IVN), localizada em Estância (SE). Para se ter uma ideia, em Salvador, desde que a cadeia teve início já foram mais de 126 toneladas do material foram desviados do aterro sanitário e devidamente reciclados.

Importância da reciclagem

Desde o início do programa em Salvador, mais de 311 toneladas de resíduos foram desviados do aterro sanitário e encaminhados corretamente para reciclagem. “Não são apenas resíduos, são materiais que, se reciclados, têm alto valor agregado e podem ajudar muitas pessoas”, diz Claudia.

Outros impactos ambientais positivos já identificados são:

- Economia de 908 mil KWh de energia. O suficiente para abastecer mais de 108 mil residências por um dia com energia elétrica. (8,34 KWh/residência dia);

- Menos 2,9 milhões de litros de água utilizados na produção de novas embalagens. O equivalente para atender 16.358 pessoas por um dia com água. (180L hab/dia);

- Menos de 2,8 milhões de litros de água deixaram de ser contaminados. Foram entregues 2.625 litros de óleo;

- Menos 1.605 toneladas de CO2 emitidos. Compensando a emissão de gás carbônico equivalente ao consumo de 308.776 pessoas durante um dia (5,2 Kg/dia por pessoa);

- Cerca de 1.955 árvores salvas.

O Programa so+ma vantagens é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador por meio de um termo de cooperação, além do apoio do Grupo HEINEKEN no Brasil e Ifood, e conta com a parceria dos hipermercados Assaí e BIG.

Serviço

Para se cadastrar no Programa so+ma vantagens em Salvador ou saber mais sobre o projeto, acesse o site www.somavantagens.com.br. A partir de 04/06, estarão abertas as casas so+ma dos seguintes locais: Assaí Mussurunga, Big Iguatemi, Paripe, e Stella Maris. Elas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30 e aos sábados, das 9h às 12h.

Confira os endereços:

Assaí Mussurunga

Rua Professor Plínio Garcez de Sena, 1240

BIG Bompreço Iguatemi

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3650

Paripe

Prefeitura Bairro Subúrbio e Ilhas

Rua Pará, 15

Ribeira

Largo do Papagaio

Stella Maris

Praça de Stella Maris, Alameda Praia de Guaratuba, s/n