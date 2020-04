Startups contra a covid-19      

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) lançou na quarta-feira (16) um edital para buscar soluções inovadoras que ajudem as pessoas de classes sociais mais baixas, as mais impactadas pelo isolamento da pandemia. No edital, são avaliadas empresas que já estejam mais maduras e que apresentem soluções já com algum nível de desenvolvimento. As iniciativas devem enquadrar-se em uma das três frentes definidas, que são: o enfrentamento da pandemia da covid-19, voltada para soluções inovadoras para otimizar os serviços de saúde; o enfrentamento dos impactos socioeconômicos, direcionado a projetos com ações de implementação imediata para enfrentar os desafios socioeconômicos relacionados à covid-19; e, por fim, empreendedorismo, contemplando soluções voltadas à ações de desenvolvimento sustentável socioeconômico.

Esse último eixo de atuação tem foco no período pós-epidemia com ações para reduzir os impactos na saúde e também socioeconômicos relacionados à covid-19. O Edital irá destinar, em sua primeira chamada, R$ 2,5 milhões, divididos em R$ 1 milhão, para o primeiro lugar, e R$ 600 mil, R$ 500 mil e R$ 400 mil, para os 2º, 3º e 4º lugares, respectivamente. O primeiro lugar deverá apresentar soluções relativas aos projetos que contemplem formas de solucionar problemas relativos ao diagnóstico para o coronavírus. As demais premiações atendem todas as temáticas restantes. Para saber mais e se inscrever acesse https://www.abdi.com.br/.

Games atacando durante a pandemia

Basta rodar um vídeo no Youtube para se deparar com um chamado. Venha jogar LOL (League of Legends). O famoso jogo da Riot Games possui cerca de 100 milhões de usuários mensais e está claramente aproveitando o momento de recolhimento, em todo o mundo, e investindo no aumento dessa base. Outro game que já comemora o crescimento é o Call of Duty, da Activision. Essa semana a versão “Warzone”, lançada há um mês, já chegou a 50 milhões de jogadores.

Sebrae lança caixa de ferramenta anti-crise

O Sebrae Orienta lançou uma série de dicas para enfrentar a crise causada pela covid-19. São informações sobre como ter acesso a crédito, com simuladores de diversas linhas disponíveis nos bancos, formas de otimizar custos com pessoal com ferramentas on-line para ajudar na tomada de decisões em relação aos funcionários e questões trabalhistas, argumentos para a negociação com fornecedores e informações sobre legislação. O serviço não tem custo. Para saber mais, basta acessar https://sebraeorienta.com.br/ .

Google Cloud dá treinamentos de graça

Profissionais de TI que queiram aprofundar os conhecimentos sobre computação em nuvem têm uma oportunidade de conhecer um pouco mais sem gastar nada, durante a pandemia. Serão 30 dias onde vai ser possível acompanhar cursos projetados com base em habilidades essenciais, como arquitetura, engenharia de dados e machine learning. São mais de 60 treinamentos além de laboratórios práticos disponíveis. Para complementar os estudos, serão oferecidos webinars conduzidos por especialistas do Google Cloud, que vão guiar demonstrações práticas de laboratório e responder perguntas ao vivo sobre vários tópicos. As inscrições para os cursos podem ser feitas por meio deste link, até 30 de abril. Já para os webinars as inscrições podem ser feitas aqui, onde também está disponível a agenda completa, além da consulta do histórico de vídeos.

Empresa baiana compra linha da GE

A Ledax, empresa baiana de soluções para economia de energia, comprou a linha de produção de iluminação pública da General Eletric. “Essa aquisição representa a consolidação da Ledax no mercado de iluminação pública, que hoje não tem muita expressividade no nosso share de faturamento. Com certeza, essa atuação vai nos permitir ainda mais competitividade no segmento de energia como um todo, especialmente no de iluminação pública”, afirma Rodrigo Travi, CEO da Ledax. Agora, a empresa passa a atuar com projetos de abrangência nacional por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs), em que as empresas instaladoras ligadas a essas parcerias desenvolverão os projetos, que podem ter continuidade pelos próximos 10 anos.