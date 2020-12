Stella Maris tem decoração de Natal gratuita e a céu aberto

Uma decoração de Natal com presépio foi montada a céu aberto na Alameda Guaratuba, em Stella Maris, em frente ao Colégio Marízia Maior. O centro de educação convidou o artista plástico Ivo Gato para o trabalho. A visitação é livre.

"É um presente para a população do bairro, onde muitos de nossos alunos residem, inclusive. Uma mensagem de paz e de boas energias, que tanto estamos precisando", diz Carlos Maior, Diretor Administrativo da instituição de ensino.

O Marízia Maior foi uma das escolas privadas do estado que se mantiveram contrárias à volta das aulas presenciais em 2020, por conta dos riscos que a pandemia de covid-19 trazem à sociedade. A escola já abriu as matrículas para o ano que vem, mas ciente de que adaptações ainda podem ser necessárias no próximo ano letivo. Por conta disso, não fará reajuste nas mensalidades, material escolar e fardamento.