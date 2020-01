Sterblitch 'solta a franga', tira a camisa no 'Encontro' e vira meme; assista

Foto: Reprodução

A apresentação musical foi de Psirico, mas quem deu show mesmo no 'Encontro' (TV Globo) desta terça-feira (14) foi Eduardo Sterblitch. Com passos de dança bastante expansivos e uma performance que incluiu tirar a camisa, o ator e comediante roubou a cena.

A trilha sonora ajudava na empolgação de Edu. Com Márcio Victor cantando o hit "Não para de mexer", o dançarino oficial de Psirico, como o próprio cantor definiu, honrou os versos do pagodão baiano e, nessa ordem, rebolou a raba, tirou a camisa, colocou-a na cabeça e lançou um passinho indescritível.

A dancinha fez o nome de Eduardo entrar nos Trendding Topics do Twitter e rendeu diversos memes. Veja alguns.