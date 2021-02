STF determina que o governo federal volte a pagar por 462 leitos de UTI na Bahia

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, neste domingo (28), que o governo federal volte a pagar pelo funcionamento de 462 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de Covid-19, na Bahia. Desde janeiro, o Ministério da Saúde tinha parado de fazer os repasses e os custos recaíram sobre o governo estadual. Weber atendeu, na decisão, aos pedido dos estados da Bahia, São Paulo e Maranhão.

A decisão é liminar, o que significa que ainda pode ser revista. No entanto, o governo federal é obrigado a cumprí-la, se a decisão não for revista. Mas, o governo federal já é obrigado a cumprir determinação. Neste domingo (25), 85% dos leitos de UTI estão ocupados, na Bahia. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou à reportagem que os leitos que voltarão a ser custeados pelo governo federal não deixaram de funcionar e que a mudança é em relação ao responsável pelo custeio. O valor não foi informado.

Agora, a União deverá voltar a financiar a mesma quantidade de leitos que financiava desde dezembro de 2020. O governo de São Paulo afirmou que, em dezembro de 2020, tinha 3.822 leitos da rede estuadal mantidos pela União. Em fevereiro de 2021, o número caiu para 564.

Na avaliação de Weber, não é "cientificamente defensável" diminuir a disponibilidade de leitos durante um momento de alta do número de casos de Covid-19.

"Não é lógico nem coerente, ou cientificamente defensável, a diminuição do número de leitos de UTI em um momento desafiador da pandemia, justamente quando constatado um incremento das mortes e das internações hospitalares", afirmou a ministra.

No último sábado, o Brasil registrou a pior média móvel de mortes na pandemia, 1.180. A Bahia registra, dia após dias, desde a última semana, novos recordes no número de casos e mortes provocados pela Covid-19.