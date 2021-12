Sthe Matos, ex-A Fazenda, quer encontrar MC Mirella: 'Pedir desculpa'

Sthe Matos falou sobre a polêmica envolvendo sua amizade com Dynho Alves em A Fazenda 13. Lá ela falou sobre o relacionamento dos dois e disse que quer procurar MC Mirella, ex de Dynho, para se desculpar.

"Quero pedir, sim, desculpa pra Mirella, pro Victor. De verdade, não foi minha intenção, acabou acontecendo lá esse carinho, essa amizade. Não queria mesmo que tudo isso tivesse afetado dessa forma. Me perdoem. Me colocando no lugar, não foi algo legal, não queria estar passando por isso também, não queria receber dessa forma. A única coisa que eu posso fazer neste momento é pedir minhas sinceras desculpas", disse Sthe.

A influenciadora também falou sobre o fim de seu relacionamento com Victor Igoh. "Quando eu entrei, eu tinha uma visão totalmente diferente. Pra mim, era o homem com quem eu ia noivar, casar, ter filhos, o homem da minha vida. Pra mim era o príncipe. Depois eu vi outras coisas assim que eu desconhecia. Eu sei que eu errei muito, sim, eu reconheço. Porém, em contrapartida, ali eu percebi outro Victor que eu não enxergava antes, com muitas outras informações a que até a internet não teve acesso", contou ela.

"Se aconteceu aquilo tudo na minha vida, eu coloco assim de entregar nas mãos de Deus. Quando acontece alguma coisa, dói muito, não vou falar que está sendo fácil, mas eu prefiro acreditar que tudo é por um propósito", completou.