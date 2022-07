Stricto Sensu UNIFACS une teoria e prática na formação de mestres e doutores

Passado o boom do ensino superior, que facilitou o acesso à graduação para milhares de pessoas, profissionais começam a encontrar no mercado uma demanda cada vez maior por características próprias ao patamar dos especialistas. Cumprindo esta função, os cursos de pós-graduação conhecidos como “stricto sensu” têm possibilitado também a abertura de horizontes para quem busca oxigenar a carreira e se direcionar para novos rumos.

Exemplo disso é o caso da administradora Bárbara Carole, que optou pelo mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano da UNIFACS como forma de aumentar as perspectivas de carreira e acabou abrindo importantes portas profissionais. “A pós já era uma meta pessoal e a UNIFACS oferecia um curso que chamou minha atenção pois tratava da dinamização de instrumentos de inovação”, explica. “O destaque pra mim ficou por conta dos professores, que facilitaram muito o entendimento dos conteúdos, além de ajudarem a me encontrar dentro da linha de pesquisa. Tudo isso conciliando os estudos com o trabalho tranquilamente”, completa.

Com mais de 20 anos de história, os cursos “stricto sensu” da UNIFACS têm como foco a formação de pesquisadores e profissionais comprometidos com o desenvolvimento regional e capacitados para buscar a solução dos principais desafios enfrentados pela sociedade. “Os cursos de mestrado da UNIFACS foram criados no final dos anos 90. Em 2006 lançamos o primeiro doutorado em universidade privada das regiões Norte e Nordeste, tudo isso em um período no qual estes cursos eram exclusivos de instituições públicas”, relata Carolina Spinola, coordenadora do Comitê do Stricto Sensu da UNIFACS.

“Ao longo dos anos, nossos cursos foram se atualizando, sempre de acordo com as novas metodologias de ensino, além da atenção à interdisciplinaridade e às mudanças da sociedade”, diz.

Entre as opções de cursos de pós-graduação estão os cursos de mestrado em Administração, mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano, mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas, mestrado em Sistemas e Computação e mestrado e doutorado em Engenharia Química (em parceria com a UFBA). As inscrições estão abertas até o dia 29 de julho.

As qualificações atendem a um amplo leque de profissionais, principalmente, professores, gestores públicos, lideranças comunitárias e da sociedade civil, empresários e empreendedores que, por meio de suas pesquisas, vêm contribuindo com a construção de um conhecimento que, ao mesmo tempo, reflita e interfira nas realidades local e regional e nacional por intermédio do desenvolvimento de novas tecnologias, processos, produtos e políticas públicas.

Novos olhares

Através de uma abordagem que focada no desenvolvimento de olhares reflexivos, analíticos e críticos, os cursos de mestrado e doutorado da UNIFACS utilizam bases teóricas, métodos científicos e atividades práticas relacionadas com a carreira acadêmica, como expedições de campo, organização de eventos científicos, colaboração na editoria de periódicos, tirocínio docente e participação em grupos de pesquisa. Segundo Carolina, é por meio dessas estratégias que os alunos são incentivados a perceber seus objetos de estudo sob diferentes ângulos e abordagens, ampliando a autonomia intelectual.

De acordo com o mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas pela UNIFACS, Bacildes Moraes, a dinâmica dos cursos tem o equilíbrio ideal entre prática e teoria. Durante os encontros da turma, os alunos são provocados a compartilharem os conhecimentos de forma ativa entre si e com os professores.

“Nossas aulas são marcadas pela interdisciplinaridade, dentro da área de Direito chegamos a ter dois professores por aula, trazendo diferentes óticas da teoria que estudamos. Temos visto pesquisas de alunos da pós que foram utilizadas como base para a construção de políticas públicas em instituições do nosso estado”, diz.

Diretora de Inovação e Competitividade da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), Bárbara Carole explica que muito além do aprendizado que lhe possibilitou o acesso a novas oportunidades profissionais como a que atualmente desempenha, as conexões feitas com alunos e professores foi fundamental para sua carreira. “O mestrado abriu as portas para uma área na qual há muito tempo me interessava, que é a inovação. Hoje debato políticas com agentes de toda a Bahia e tem sido uma realização. Mas muito além disso, o networking que estabeleci no curso foi fundamental para a minha carreira profissional”, afirma.

Conheça mais sobre os cursos stricto sensu da UNIFACS

Mestrado em Administração – Tem por objetivo formar pesquisadores, professores e gestores empresariais e públicos, com foco na área de Administração Contemporânea das Organizações, que trata de estudos de teorias que apoiam os processos de gestão das organizações, de forma reflexiva, com objetivo de entender os fenômenos que afetam o funcionamento e o desempenho dessas organizações na contemporaneidade, em contextos públicos, privados e sociais.

Mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano - Através das linhas de pesquisa Desenvolvimento e Políticas Regionais e Desenvolvimento Urbano, Políticas Urbanas e Redes de Cidades, e de uma perspectiva interdisciplinar, busca formar e capacitar pesquisadores e profissionais para atuar como agentes ativos nos processos relacionados ao desenvolvimento regional e urbano.

Mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas – Visa capacitar profissionais para a formulação, seleção, implementação e avaliação de políticas públicas, além de atuar no campo das PPPs - negócios públicos que envolvem organizações não governamentais, da arquitetura da boa governança e na busca de maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e privados, além de propor soluções e ajustes que contribuam para executar ou mesmo aperfeiçoar as políticas públicas, mitigando suas disfunções e aumentando sua eficácia. O curso ainda capacita profissionais na gestão de políticas públicas aptos a identificar prioridades e elaborar projetos de intervenção bem como qualificados em processos decisórios estratégicos.

Mestrado em computação – É focado em desenvolver e fomentar competências para capacitar o profissional a adotar metodologia científica e tecnologias avançadas durante a pesquisa, projeto, desenvolvimento, manutenção e operação de sistemas computacionais.

