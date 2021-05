'Sua Nota é um Show' repassará R$ 3 mi a entidades filantrópicas baianas

O programa 'Sua Nota é um Show de Solidariedade', mantido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), anunciou nesta sexta-feira (7) que 512 instituições filantrópicas irão receber R$ 3 milhões obtidos através da campanha de cidadania fiscal Nota Premiada Bahia.

Do total, R$ 1,5 milhão vai para as entidades que atuam na área social e R$ 1,5 milhão irá para as da área de saúde. O repasse é relativo ao primeiro quadrimestre de 2021, encerrado em abril.

Secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório lembra que este será o quarto repasse do governo estadual às filantrópicas durante a pandemia, totalizando R$ 12 milhões para quem atua neste setor. Com o novo repasse, o total pago às entidades desde o início da campanha, em janeiro de 2018, chegará a R$ 40,8 milhões.

"As filantrópicas desenvolvem um papel importantíssimo de acolhimento e atendimento à saúde de uma parcela significativa da população baiana, e os novos recursos deverão reforçar o caixa destas entidades”, afirma Vitório.

O repasse contemplará as instituições cadastradas que estão em situação regular com o INSS e o FGTS, desde que os dados bancários informados anteriormente estejam corretos e válidos no momento de registro dos procedimentos para pagamento da premiação.

Saiba como apoiar

O superintendente de Gestão Fazendária da Sefaz-Ba, Félix Mascarenhas, explica que a Nota Premiada Bahia e o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade são iniciativas complementares: quem se inscreve no site deve escolher até duas instituições filantrópicas, uma da área de saúde e outra da área social, com as quais irá compartilhar todas as notas fiscais eletrônicas associadas ao CPF cadastrado no site. É preciso incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

O coordenador do programa na Sefaz, André Luiz Aguiar, ressalta que os responsáveis pelas instituições deverão atualizar constantemente as informações cadastrais e também as bancárias, evitando, desta forma, o não pagamento imediato do valor contemplado por inconsistência de dados.