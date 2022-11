'Subimos com muita autoridade', comemora Lucas Mugni após acesso

A Série B não faz mais parte da vida do Bahia. O Esquadrão venceu o CRB por 2x1 no Rei Pelé, em Maceió, na noite deste domingo (6), e garantiu o retorno à primeira divisão do Brasileirão. O resultado fez o tricolor chegar aos 62 pontos, finalizando a Segundona na terceira posição. Cruzeiro, Grêmio e Vasco também subiram.

Vários jogadores do Bahia já comemoravam o acesso nos minutos finais da partida. E, após o apito final, a animação tricolor tomou conta do estádio alagoano. Um dos atletas que festejavam a classificação foi o argentino Lucas Mugni, autor do segundo gol do Esquadrão no duelo.

"Feliz, porque a gente mereceu subir. Subimos com muita autoridade. O gol é um presente. Foi o grupo todo que subiu. Fiquei aqui para colocar o Bahia outra vez na Série A, e conseguimos", disse, em entrevista à TV Bahia.

Quem abriu o placar na partida foi Daniel, em sua volta à equipe após cumprir suspensão na rodada passada. O camisa 10 lembrou que o Bahia podia ter conquistado o acesso duas rodadas antes, em casa, mas acumulou empates com Vila Nova e Guarani. Se a vaga não veio na Fonte Nova, veio em Maceió.

"Falar do acesso é um mix de emoções. Quem diria, nós, com 37 rodadas no G4, tendo chances de hoje não nos classificarmos para a Série A. O futebol é muito engraçado. A gente teve dois jogos em casa, onde foi nossa força no campeonato, e não ganhou. E quis o destino que a gente ganhasse e sacramentasse fora de casa, onde a gente era tão criticado", afirmou.

"Hoje, volta para a Série A o primeiro campeão brasileiro, e volta mais forte do que nunca. É o que está escrito naquela faixa, 'ninguém nos vence em vibração'. Foi pela torcida que a gente jogou", completou Daniel.

Artilheiro do Bahia na Série B, com nove gols, Matheus Davó falou sobre a felicidade em defender o time. "Muita realização. Um clube que eu me identifiquei, onde fui acolhido desde o começo. Esse ano foi maravilho para mim, só tenho que agradecer. Agora é curtir bastante com a família e os amigos".

Já o zagueiro Luiz Otávio lembrou que estava no elenco que foi rebaixado em 2021, e chamou o acesso de 'maravilhoso'.

"Um time grande, enorme, torcida maravilhosa. A gente se sente com responsabilidade muito grande. Colocar o time na Série A é maravilhoso. Tinha uma dívida com o Bahia, estava aqui no ano passado, e estou quitando hoje. A gente já pensava em conseguir voltar o quanto antes e, graças a Deus, conseguimos", comemorou, à equipe da TV Bahia.

Um discurso parecido fez Patrick, outro remanescente do ano passado. "Muita gente estava aqui no ano passado e decidiu ficar. A gente queria colocar o Bahia onde ele merece. Não é fácil estar desde a primeira rodada no G-4, então esse grupo merece muito".

O lateral Matheus Bahia, que ficou na reserva em Maceió, engrossou o coro na comemoração pelo acesso: "A gente teve uma reunião, e sabíamos que tínhamos 100 minutos para resolver a temporada. Eu passei por muita coisa esse ano. Ver essa alegria aqui não tem preço".