Subsecretário de Trânsito de Porto Seguro é exonerado após 'truculência' durante blitz

O Subsecretário de Trânsito, Transportes, Segurança e Defesa Civil de Porto Seguro, tenente Antônio Pereira Farias Filho, foi exonerado do cargo pelo prefeito Jânio Natal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município nesta quarta-feira (31).

A decisão ocorrer após vídeos em que, durante a realização de uma blitz, o Subsecretário de Trânsito conduz uma abordagem excessiva contra um motorista que, possivelmente, estaria realizando transporte clandestino na cidade.

Nas imagens gravadas por testemunhas, é possível ver o tenente da Polícia Militar tentando puxar o motorista para fora do carro à força.

"Existem formas legais para coibir erros, mas sempre condenei qualquer tipo de truculência e, em meu governo, jamais admitirei essa prática! Os cidadãos precisam ter os seus direitos respeitados!", declarou Jânio natal em nota.