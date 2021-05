Substituto de Nino, Renan Guedes comemora estreia na Série A: 'Sonho'

Nino Paraíba será desfalque do Bahia na estreia da Série A, contra o Santos. Na semana passada, o lateral foi suspenso preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da confusão na final da Copa do Nordeste.

Sem o jogador, quem deve começar a partida, neste sábado (29), às 20h, em Pituaçu, é Renan Guedes. Será a estreia do atleta, de 23 anos, na elite do futebol nacional.

O lateral-direito chegou ao tricolor no fim de janeiro, contratado para integrar o time de aspirantes. Se destacou no Campeonato Baiano, foi chamado por Dado Cavalcanti para integrar o grupo principal e ficou de vez. Renan comemorou a rápida ascensão no time.

"Desde quando eu cheguei aqui, meu objetivo era subir para equipe principal. Claro que tinha que ser um passo de cada vez, jogo após jogo, conquistando meu espaço. Hoje eu estou realizando um sonho, que é jogar um Campeonato Brasileiro por uma grande equipe", afirmou.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Renan Guedes se profissionalizou no Atlético-MG e logo em seguida foi para o Joinville, onde atuou nas últimas duas temporadas, incluindo a disputa da Série D de 2020.

O lateral comentou sobre a responsabilidade de substituir Nino Paraíba. O experiente jogador, de 35 anos, disputou 17 partidas pelo Bahia na temporada, e marcou um gol. Já Renan fará seu 5º duelo pela equipe principal tricolor. Antes, ele participou de três jogos pela Sul-Americana, sendo uma como titular, além da volta pela final da Copa do Nordeste, contra o Ceará.

"É uma responsabilidade muito grande. Nino é um excelente jogador, que tem nos ajudado nesse começo de temporada, fazendo jogos importantes, gols. Ele me passa total confiança, professor Dado também. Independente do jogo, do lugar, vou sempre dar o meu melhor no dia a dia e ir em busca do triunfo", comentou.

"Oportunidade única. Me espelho muito em Nino, em João Pedro. A gente sempre está conversando, eles sempre me passando experiências, algumas dicas. Aproveitar a oportunidade e dar o meu melhor em campo", seguiu.