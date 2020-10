Suburbana é a via que teve mais acidentes com mortes em Salvador este ano

Salvador registra até agora queda de 44% no número de acidentes de trânsito em 2020, comparando com mesmo período do ano passado. De janeiro até agosto, foram 1.535 acidentes em 2020, contra 2.753 em 2019. Apesar desse dado positivo, houve aumento na taxa de letalidade - proporcionalmente, número de acidentes fatais foi maior do que no ano passado. Segundo a Transalvador, os dados foram levantados a partir das mortes registradas nos hospitais e unidades de saúde da cidade. Números de setembro ainda estão sendo levantados e computados.

A Suburbana é a via que mais teve mortes no trânsito esse ano, até agosto - foram 10 casos, o dobro do ano passado. Já a Paralela reduziu o número pela metade: foram cinco vítimas fatais em acidentes nos oito primeiros meses do ano, contra dez no mesmo período de 2019.

Para o órgão de trânsito, a queda no número de acidentes pode ser atribuída ao período da pandemia, que fez o fluxo de veículos nas vias de Salvador cair cerca de 40%.

“A quantidade de acidentes de trânsito em Salvador tem diminuído nos últimos anos. Com a pandemia e a diminuição da quantidade de veículos circulando, nós já esperávamos uma redução acentuada neste período. Espero que continuemos com menos acidentes a partir de uma maior conscientização da população”, avalia o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller.

Já a taxa de letalidade considerando de abril a agosto desse ano foi de 6,4%, contra 2,8% no mesmo período de 2019, o que significa aumento de 129%. De janeiro a agosto de 2020, os acidentes já vitimaram fatalmente 85 pessoas, contra 133 em todo o ano passado e de 113 em 2018.

A Transalvador tem feito campanhas para prevenir acidentes, a exemplo da Maio Amarelo, Seja o bom exemplo no Trânsito e a Vivo na Moto. Além disso, desenvolve ações que levam a educação para o trânsito para as escolas, através do programa Crianças Condutoras do Futuro.