Subúrbio Ferroviário recebe sede do Corpo de Bombeiros Militar

Na tarde desta sexta-feira (30) o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) inaugurou a sede do 2° Subgrupamento de Bombeiros Militar (2° SGBM) em Periperi, bairro de Salvador. Pertencente ao 1° GBM, na Barroquinha, a unidade operacional vai atender todo o Subúrbio Ferroviário dando suporte ao 1° GBM.

"Esse era um anseio da comunidade e nossa meta é avançar ainda mais. Construir outras sedes aqui na região, pois é uma área grande e de demanda considerável. Mas já demos o primeiro passo e iremos avançar", explicou o comandante-geral do CBMBA coronel BM Adson Marchesini.

Com a equipe de Auto Busca Tanque Salvamento (ABTS) a unidade vai dar suporte ao 1° GBM no atendimento da região do Subúrbio Ferroviário. "Essa é mais uma conquista do CBMBA. Com essa unidade vamos conseguir chegar com mais rapidez as ocorrências da região", concluiu a major BM Jamile Lutiane, comandante do 1° GBM.