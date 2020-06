Subúrbio tem primeiro dia de reforço no transporte coletivo para evitar aglomerações

Objetivo é que ônibus não fiquem lotados

Como boa parte dos profissionais da área de saúde, a técnica de enfermagem Tatiane Santos, 25 anos, está na linha de frente nesta pandemia. Para isso, trabalha toda paramentada e toma todos os cuidados em casa, no bairro de Escada, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. "Mas não adianta nada disso se a gente pega ônibus lotado. Às 5h já tem gente viajando espremida. É numa hora dessa que posso me contaminar e levar o vírus para outras pessoas", disse ela, que trabalha em dois hospitais, um deles destinado ao tratamento de pacientes da covid-19.

Mas, as aglomerações no Subúrbio Ferroviário tendem a diminuir pelo menos nos horários de pico – entre às 5h e 7h30 e das 17h às 19h30. A partir desta segunda-feira (1º) a região passa a contar com o reforço do transporte público, pois ônibus extras estão à disposição da população. Além disso, foram criados pontos de fiscalização da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob). “Ainda bem. A gente só pega ônibus lotado. É 4h, 5h, só passam entupidos. Quando chega em Rio Sena já não tem lugar nem pra ficar em pé de tão cheio. A gente tem que brigar com o motorista para não pegar mais ninguém”, declarou Tatiane ao CORREIO, quando entrevistada no final de linha de Escada.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota esteve pela manhã no Largo do Luso, em Plataforma, e comentou o primeiro dia da ação.

“A operação consiste em aumentar a frota e a quantidade de veículos nos principais pontos urbanos, como Periperi, Luso (Plataforma) e Itacaranha. Nesses locais, nós deixamos no horário de pico ônibus reservas para serem acionados de acordo com as demandas. Esses ônibus foram acionados e aumentamos a frota de 40% para 60%. Hoje foi o primeiro dia dessa operação assistida e considero muito positivo. Diminuímos muito a quantidade de ônibus com pessoas em pé e vamos ajustando durante o dia”, declarou Fábio Mota.

Em entrevista na manhã desta sexta-feira (29), o prefeito ACM Neto disse que 60% dos 394 ônibus que costumam circular diariamente entre os dois extremos do Subúrbio, o início da Avenida Afrânio Peixoto e a Estrada do Derba, estarão nas ruas. No total, serão 236 veículos. Em toda a cidade, até agora, apenas 40% da frota estava rodando. A ação é para ajudar a deixar os coletivos menos cheios e combater o avanço da contaminação do novo coronavírus. O Subúrbio foi escolhido após uma análise.

O prefeito também anunciou 3,5 mil testes rápidos para a covid-19 para os rodoviários de Salvador. Questionado, o secretário de Mobilidade disse que a data será anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Luso

Um dos pontos de atuação é no Largo do Luso, em Plataforma. Lá, ação dos agentes da Semob começou às 5h. Divididos em pontos estratégicos, eles monitoravam a parada dos ônibus nos pontos. "Os coletivos não poderiam seguir com mais de 20 pessoas. Quando a situações era constatada, imediatamente um coletivo da operação era usado para dar continuidade à linha, transportando aqueles outros passageiros", disse o supervisor de Operações da Semob, Emanuel Elizardo Hora Filho.

Segundo ele, as linhas de maior movimentação são as que levam aos bairros de Itaigara, Barra, Lapa, Barroquinha, Imbuí e Ribeira. "Tem muita gente ainda trabalhando. Hoje também é dia 1° e algumas pessoas saem porque receberam dinheiro", disse ele.

No ponto do Largo do Luso, em Plataforma, a dona de casa Gilcélia Miranda, moradora do bairro de Itacaranha, aguardava um ônibus para o Largo do Tanque. Ela aprovou a medida.

“É importante porque assim vai evitar as aglomerações. Nos últimos dias, a Suburbana nem parece que está na pandemia. Parece que aqui é outro mundo. Os ônibus só passam cheios. Eu só saí de casa hoje porque preciso ir ao Largo do Tanque para resolver uma questão de família”, disse ela.

A pouco metros dela estava a comerciante Lusineide Ferreira dos Santos, 47, moradora de Plataforma. “Já estava na hora. As pessoas estavam umas grudadas nas outras. Da janela de casa dá pra ver o ponto. Todo dia cheio. Tem dias que os ônibus passavam direto porque não cabiam mais passageiros”, contou ela.

No final de linha de Escada, o CORREIO encontrou a costureira Marilene da Silva Souza, 61. Incluída no grupo de risco da covid-19 – por causa da idade (acima de 60 anos) –, ela disse que só saiu de casa hoje por causa do aumento do fluxo dos ônibus. “Na semana passada pensei em sair, mas desisti porque os vizinhos me disseram que os ônibus saíam daqui vazios e entupiam em Plataforma. Apesar da idade, preciso trabalhar”, declarou Marilene.

Motorista de ônibus da Integra Plataforma, Hipólito Evangelista, 45, contou alguns passageiros cobravam dele a responsabilidade da aglomeração.

“Apesar da necessidade da quarentena, muitas pessoas estão saindo ainda para trabalhar e a gente não podia fazer nada. As pessoas precisam se locomover e estamos aqui para transportá-las. Agora, com essa medida, a situação deve melhorar pra todo mundo”, disse ele.

Linhas

As linhas que terão reforço na frota são aquelas que apresentaram maior aglomeração de passageiros nesse período de combate à pandemia. São elas: 1607 – Paripe x Barra; 1612 – Paripe x Rodoviária; 1614 – Mirante de Periperi x Itaigara; 1616 – Plataforma x Pituba; 1633 – Mirante de Periperi x Ondina; 1634 – Alto de Coutos x Pituba; 1637 – Mirantes de Periperi x Imbuí/Boca do Rio; e 1645 – Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba.

Também será empregada frota reguladora em pontos especiais de partida de ônibus na Avenida Suburbana, sentido Centro, para facilitar o escoamento da demanda ao longo da via. Esses pontos estão localizados em Periperi, em frente à Rua da Glória; Itacaranha/Escada, em frente ao Posto BR; e em Plataforma, no Largo do Luso.

Além disso, serão implantados dois postos de captação de demanda e fiscalização do embarque de passageiros. Eles estarão situados na rotatória da subida para o Alto do Cabrito e no Lobato, em frente à antiga Cesta do Povo.