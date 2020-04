Sucos que alimentam e também fortalecem

Tão importante quanto não sair de casa para interromper o fluxo da contaminação do coronavírus é se preocupar com a alimentação. Mesmo trabalhando no esquema remoto e saindo quase nada de casa, dá pra planejar cardápios gostosos, funcionais e muito nutritivos.

Refrescantes, os sucos são ótima pedida para reforçar as defesas do corpo da criançada que continua gastando energia do mesmo jeito - só que agora em casa. Então, já que não dá para ir ao supermercado toda hora, que tal deixar sucos de caixinha e outros lanches ultraprocessados de lado?

O médico naturopata e apresentador de programas de televisão inglês Michael Van Straten ensina várias receitas muito nutritivas no livro Super Sucos para Crianças (ed. Larousse | R$ 25). "Se quiser que sua família seja supersaudável, aumente o consumo de alimentos frescos de cinco para sete porções diárias. Os sucos são excelente maneira de fazer isso", diz.

Veja receitas:

Uvas borbulhantes (suco energético)

Ingredientes: 8 bagas de uvas graúdas sem sementes | Suco de 2 laranjas | Suco de 1/2 limão | 1/2 copo de água com gás

Preparo: bata as uvas com os sucos de limão e laranja e a água. É rico em vitamina C, potássio, fibras, betacaroteno e bioflavanoides. Bom para recuperação e suprimento de energia depois da doença, além de aumento de força e resistência.



Abacaxi com hortelã (reforço na resistência)

Ingredientes: 1/2 abacaxi maduro com casca | 1 ramo de hortelã | 4 cenouras

Preparo: lave muito bem os ingredientes e coloque na centrífuga - não precisa descascar o abacaxi. Rico em bromelina, que age nos tecidos musculares danificados, agentes calmantes do hortelã e fibras solúveis da cenoura. Bom para quem está se recuperando de cirurgias ou contusões e também para quem sofre com de constipação.



Medalha de ouro (para quem malha)

Ingredientes: um pedaço de gengibre (1 cm) | 1/2 abacaxi (com casca) | 1 manga descascada

Preparo: lave tudo muito bem e coloque na centrífuga. Rico em gingerol e zingibereno (óleos essenciais do gengibre), bons para digestão, vitamina A e betacaroteno, portantes para pele, visão e resistência. Bom para aliviar contusões depois do treino e para aliviar início de resfriados.

Músculos de aço (para quem malha)

Ingredientes: 1 batata-doce pequena | 4 cenouras | 2 talos de salsão com as folhas (opcional) | 2 tomates | um punhado de salsa

Preparo: higienize tudo muito e bem e coloque na centrífuga. Rico em fibras, vitaminas C e do complexo B, betacaroteno, licopeno e potássio. Bom para prevenção de cãibras, retenção de líquidos e obtenção de energia.



Bom dia (estimula as funções cerebrais)

Ingredientes: 2 beterrabas pequenas | 2 cenouras | folhas de manjericão

Preparo: higienize tudo e coloque na centrífuga, alternando o manjericão entre a beterraba e a cenoura. Rico em betacaroteno e fibras, além de óleos voláteis linanol, limoneno e estragol, do manjericão, que aumentam as funções do cérebro.



Suco Verde (antiestresse)

Ingredientes: 1 punhado de agrião | 3 buquês de brócolis | 1 punhado de espinafre | 2 maçãs verdes | 1 pera madura

Preparo: coloque todos os ingredientes na centrífuga e mexa antes de beber. Rico em iodina, vitamina C, ácido fólico e fibras. Bom para aliviar problemas digestivos.



Suco Soneca (para relaxar)

Ingredientes: pedaço de gengibre (1 cm) | 1 colher de sopa de mel | uma pitada de canela | 1/4 de limão siciliano

Preparo: pique o gengibre em uma panela e deixe ferver. Coloque o mel e tampe. Quando amornar, coloca a canela, coe e acrescente o suco do limão. Poder servir morno ou frio. Acalma o sono de quem está com sintomas de gripe.



Homem de Ferro (bem-estar)

Ingredientes: 2 beterrabas (pode usar as folhas) | 2 folhas de repolho roxo | 4 buquês de brócolis | 1 maçã

Preparo: coloque na centrífuga. Rico em carotenoides, folato e potássio, além de ferro e fibras solúveis. Bom pra combater fadiga, anemia e na recuperação de doenças infecciosas.