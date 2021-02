Suíça barra vacina de Oxford/AstraZeneca por insuficiência de dados

A Suíça afirmou que os testes da vacina da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca não produziram dados o suficiente para sua aprovação, especialmente aqueles relacionados à sua eficácia em pessoas mais velhas. Com isso, a vacina não será utilizada por ora no país europeu.

De acordo com a Swissmedic, agência reguladora da Saúde no país, serão necessários mais dados de qualidade para iniciar a aplicação do imunizante, que já foi aprovado de maneira emergencial em diversos países, inclusive o Brasil.

"Os dados que possuímos atualmente não são o suficiente para podermos decidir corretamente sobre os benefícios e os riscos. Assim que os novos resultados foram recebidos, não iremos emitir ou não a liberação em um curto prazo", afirmou a agência em nota.

Por conta do resultado negativo da vacina de Oxford/AstraZeneca, o governo suíço está buscando outros fornecedores para vacinar sua população contra a covid-19, como a alemã Curevac e as americanas Novavax e Moderna.