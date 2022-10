Sujeira nas ruas: eleição em Salvador começa com santinhos espalhados no chão

As eleições em Salvador foram iniciadas com um problema recorrente durante as votações: a sujeira nas ruas. Menos de uma hora após o início do pleito, muitos santinhos de candidatos estavam espalhados no chão próximo aos colégios eleitorais.

Em Mussurunga, a reportagem do CORREIO flagrou um carro jogando folhetos pela janela. A sujeira também foi registrada nas imediações do colégio Manoel Vitorino, na rua Waldemar Falcão.

É importante lembrar que de acordo com a legislação eleitoral, é proibida a distribuição de santinhos nas seções eleitorais. A punição para a boca de urna é de prisão de seis meses a um ano de trabalho comunitário.

As peças de campanha, no entanto, podem ser usadas por eleitores, desde que individualmente. Os portões das seções eleitorais no Brasil foram abertas às 8h deste domingo. Os eleitores têm até às 17h (horário de Brasília) para participar do pleito.