Sul-coreano pagodeiro participa de show em Salvador neste domingo (28)

O sul-coreano do Samba do Polly, Kwon Min-Sung, 23 anos, conhecido também como Drop (@dropmeOff), vai participar de um show no estacionamento do Salvador Shopping, neste domingo (28). Ele chegou à capital baiana, ontem, foi à praia e reservou o restante do dia para descansar da viagem de quase 24h entre a Coreia do Sul e o Brasil. Hoje pela manhã, esteve no local do evento para conhecer o espaço.

Cantor Polly e dançarino Drop durante encontro em Salvador (Foto: divulgação)

Drop é considerado um fenômeno da internet entre os baianos desde que começou a fazer coreografias de músicas de pagodão. No TikTok, onde divulga os vídeos, ele tem 1,7 milhão de seguidores. A visita do jovem dançarino foi organizada pela A5 Produções, responsável pela carreira do cantor de pagode baiano Polly ou Oh Polêmico (@ohpolemicooficial), famoso pelos hits Samba do Polly e Cabo C, que projetaram o sul-coreano.

Mais cedo, Polly e Drop fizeram uma live no Instagram e conversaram sobre a repercussão da parceria entre o ritmo baiano e o gingado coreano. Os dois conversaram com o CORREIO e Drop lembrou as coreografias. A entrevista completa será divulgada nesta segunda-feira (29).

O Pôr do Sol, show que será realizado neste domingo, está com os ingressos esgotados. Entre as atrações, estão o grupo É O Tchan e o cantor Jau. Confira a programação: