Sul da Bahia terá ventos de até 74 km/h a partir de terça, alerta Marinha

Os próximos dias terão a cara do inverno no sul da Bahia. Entre a madrugada de terça-feira (16) e manhã de quarta-feira (17), a região da cidade de Caravelas, por exemplo, terá ventos de até 74 km/h.

O alerta foi emitido pela Marinha, que explica que os fortes ventos ocorrerão em decorrência de um sistema de baixa pressão nas proximidades da região sul do Brasil e que se desloca em direção sudoeste e sudeste.

Apesar das condições meteorológicas, não há nenhum aviso em relação à altura das ondas, nem se o mar deve ser evitado por marinheiros e banhistas. A Marinha, no entanto, solicita que quem pretende navegar, pescar, praticar atividades no mar ou manter atividades de lazer no ambiente marítimo deve sempre consultar o site oficial ou as redes sociais das Forças Armadas para consultar informações e garantir sua segurança.