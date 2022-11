Sunset exclusivo para hóspedes marca retomada do evento no Fera Palace Hotel

O Fera Palace Hotel retoma a partir do dia 26 os Sunsets no rooftop, permitindo curtir o pôr do sol com a bela vista para a Baía de Todos os Santos.

O primeiro Sunset depois da pandemia vai ser exclusivo para os hóspedes do hotel, que vão poder curtir a piscina, com direito ao som da DJ Chell Aguiar, das 17h às 21h.

O hotel vai ofertar um valor especial para os soteropolitanos que desejarem se hospedar no Fera para curtir o evento.

Os moradores de Salvador irão pagar diárias a partir de R$ 990 + 15% na sexta-feira (25) e no sábado (26), desde que apresentem comprovante de residência e efetuem a reserva até 18 de novembro. As solicitações de hospedagem devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail reservas@ferahoteis.com ou pelo telefone 71 3036-9202.