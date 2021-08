'Super bebê' de 5,3kg nasce em SC, impressionando pais e médicos

Uma criança veio ao mundo em uma maternidade de Santa Catarina pesando 5,384 quilos e medindo 55 centímetros, na sexta-feira (6). Chamado Valentim Puma Eler, o "super bebê" impressionou os pais e a equipe da maternidade pelo tamanho.

Valentim recebeu alta médica, junto com a mãe, Carla Puma Santos, de 23 anos, no domingo (8). Segundo o hospital, a criança é saudável e a "genética grande faz parte do histórico familiar".

“Nós já sabíamos que seria um bebê grande, mas nos surpreendeu”, afirmou a mãe em entrevista ao G1.

Ainda conforme a unidade hospitalar, ele é um dos maiores bebês nascidos no local nos últimos anos. O peso dos recém-nascidos geralmente varia entre 3 e 3,5 quilos.

A cesariana ocorreu por volta da 8h40 e foi realizada pelo obstetra. Participaram também um anestesista e uma médica pediatra. De acordo com o hospital, Carla não apresentou problemas durante a gravidez.