Supermercado e duas lojas são interditados em Salvador

Um supermercado de Salvador foi interditado neste sábado (18) por descumprir o decreto da prefeitura que obriga controle da entrada de clientes e vagas no estacionamento como forma de conter o contágio do novo coronavírus. As informações são do G1 Bahia.

A lotação máxima depende da área total do estabelecimento, mas é preciso garantir proporção de 9 m² por pessoa. No estacionamento, só é permitido o uso de 50% das vagas disponíveis. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), a unidade, que funciona na região do Iguatemi, além de ter mais pessoas do que o permitido durante a fiscalização realizada nesta manhã, não fazia controle da entrada de clientes na loja e nem no estacionamento.

Além deste supermercado, a Sedur fez outras duas interdições, em duas lojas, uma de variedades e outra de celular, em ambas pela falta de uso de máscaras. O órgão vistoriou 81 locais neste sábado: 14 supermercados, 15 comércios de rua com área superior a 200m², três obras, cinco postos de combustível, uma barbearia e 43 lojas com área inferior a 200 m².

Os estabelecimentos estavam localizados em nove bairros da cidade: Av. Antônio Carlos Magalhães, Av. Juracy Magalhães, Pau da Lima, Pernambués, Barros Reis, Estrada das Barreiras, Brotas, Pituba e Vila Canária.