Supermoto tem airbag e marcha à ré

Com 2,57 metros de comprimento e 369 kg, a GL 1800 Gold Wing ocupa um lugar de destaque no portfólio da Honda. É a maior motocicleta da fabricante japonesa e a que oferece maior conforto para viagens longas desde 1975. A nova geração está chegando agora ao Brasil mais compacta e leve (menos 39 kg na versão Gold Wing e menos 18 kg na versão Tour) que a anterior. Seu motor foi atualizado, mas preserva a clássica arquitetura boxer de 6 cilindros, tem 1.833 cc, desenvolve 126 cv de potência e entrega 17,34 kgfm de torque. A moto teve a tecnologia ampliada e conta com acelerador eletrônico, controle de tração, assistente de partida em subidas e sistema Start&Stop na versão Tour 2019. Nesta configuração Tour, a GL 1800 Gold Wing continua sendo a única motocicleta da atual produção mundial dotada de airbag de série. Até mesmo uma central multimídia, compatível com Apple CarPlay, faz parte do pacote. À venda em concessionárias denominadas pela Honda como Dream, a motocicleta tem preço público sugerido de R$ 136.550 na versão Gold Wing e R$ 156.550 na versão Tour.

Maior moto da Honda é mais cara que o Civic topo de linha (Foto: Divulgação)

PREPARAÇÃO PARA AUTÔNOMOS

Estudo da consultoria KPMG International concluiu que o Brasil é o país menos preparado para o uso de veículos autônomos entre os 25 países analisados - sendo que na avaliação anterior, em 2018, estava na 17ª posição. Na pesquisa, a consultoria levou em consideração quatro critérios de avaliação: política e legislação, tecnologia e inovação, infraestrutura e aceitação do consumidor. Neste contexto, a Holanda ficou em primeiro, Singapura em segundo e a Noruega em terceiro lugar no ranking. São os países com melhores condições para receber os modelos autônomos. Fecham a lista dos dez mais bem avaliados, pela ordem: Estados Unidos, Suécia, Finlândia, Reino Unido, Alemanha, Emirados Árabes e Japão. Na outra ponta da tabela, o Brasil é o 25º, seguido pela Índia em 24º e México em 23º.

Pesquisa aponta a Holanda como o país mais preparado para carros autônomos (Foto: Divulgação)

FOCO NA MOBILIDADE

A Nissan inaugurou em São Paulo um novo estúdio de design, alinhado com a sua filosofia Intelligent Mobility - a visão da marca para transformar a maneira como os carros são conduzidos, impulsionados e integrados na sociedade. Batizado de The Box, a proposta do projeto é ser um laboratório criativo para pensar soluções para o futuro da mobilidade do ponto de vista do design. A missão é unificar e traduzir a cultura brasileira e latina com a japonesa para o desenvolvimento de novos projetos da marca não só na região da América Latina, mas também globalmente. “Estamos pensando a mobilidade de uma maneira abrangente, que vai além do carro”, conta o americano-vietnamita John Sahs, chefe do estúdio de design da Nissan na América Latina.

Nissan cria estúdio em São Paulo para unificar as culturas de design da marca (Foto: Divulgação)

MERCADO DE LOCAÇÃO

De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), o faturamento bruto anual do setor de locação de veículos atingiu R$ 15,3 bilhões ano passado, enquanto o faturamento líquido foi de R$ 13,9 bilhões. O número de locadoras subiu 15,6%, passando de 11.407 em 2017, para as atuais 13.182 empresas de locação de veículos ativas junto à Receita Federal, com automóveis e comerciais leves registrados junto aos órgãos competentes de trânsito. O número de usuários também registrou aumento (58%), saindo de 27,2 milhões em 2017 para 43 milhões durante todo o decorrer do ano passado. Conforme a pesquisa da Abla, os emplacamentos feitos pelas locadoras em 2018 chegaram a 412.753 novas unidades, que representam 19,04% de todos os automóveis e comerciais leves vendidos.

S10 CHEGA À LINHA 2020

Sem mudanças no visual e na mecânica, a Chevrolet S10 começou a ser distribuída na linha 2020. As novidades na picape média ficam por conta da adoção de um terceiro apoio de cabeça no banco traseiro e de uma nova funcionalidade do sistema OnStar, que passa a funcionar integrado ao Waze ou ao Google Maps. A S10 é ofertada em seis versões de acabamento, três opções de cabine (simples, dupla e chassis cab), duas de motorização (2.8 diesel e 2.5 flex), dois tipos de transmissão (manual e automática), além de dois tipos de tração (4x2 e 4x4 com reduzida e seletor eletrônico). A configuração mais barata é a Advantage, oferecida por R$ 109.590, tem motor flex, tração 4x2 e câmbio manual. A topo de linha é a High Country, que custa R$ 191.990 e tem motor diesel, tração 4x4 e câmbio automático.

LÍDERES DA QUINZENA

O Chevrolet Onix foi o carro novo mais emplacado nos primeiros 15 dias de maio com 7.295 unidades. O Hyundai HB20 vem em segundo com 4.770 e o Ford Ka em terceiro com 3.952. Volkswagen Gol, com 3.894, e Fiat Strada, com 3.365, fecham as cinco primeiras posições.