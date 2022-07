Supla visita Ana Maria Braga e ela brinca: 'Parceiro de cabelo'

Na manhã desta segunda-feira, Supla participou do Encontro, apresentado agora por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Durante o programa, ele aproveitou para fazer uma visita no estúdio do Mais Você para reencontrar Ana Maria Braga.

"Esse aqui é meu parceiro de vida e de cabelo", brincou a apresentadora ao abraçar o cantor. O penteado semelhante usado pelos dois acabou chamando atenção nas redes sociais.

Assim que encontrou com Ana, Supla pediu perdão pela performance que fez mais cedo da música Cavalo Preto, em referência à novela Pantanal. Ele havia sido desafiado por ela a apresentar a canção.

Simplesmente Supla mandando Cavalo Preto ao vivo. A TV aberta brasileira entrega demais

"Eu nem imaginava que vir fazer essa canção aqui", explicou ele. "Não tem pelo que se desculpar", respondeu a apresentadora, que acabou levando um susto com ele fingindo que ia espetá-la com o cabelo.